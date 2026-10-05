El secreto de la receta para que el asado banderita quede crocante y en su punto justo

Al tratarse de tiras finas cortadas de manera transversal, no necesita horas de espera frente a la parrilla. Sin embargo, para lograr ese contraste irresistible entre una capa exterior dorada y crocante y un interior tierno, hay que dominar ciertos detalles técnicos del asado.

Esta es la guía paso a paso para lucirte en la parrilla con esta receta con una carne irremplazable.