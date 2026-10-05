El secreto de la receta para que el asado banderita quede crocante y en su punto justo

Cuando las ganas de comer un buen asado chocan con la falta de tiempo, el asado banderita surge como la solución perfecta. Este corte de carne, hecho con una receta fácil, es muy apreciado tanto por parrilleros como por carniceros. Combina el sabor del hueso con la carne y tiene una cocción rápida y directa.
Al tratarse de tiras finas cortadas de manera transversal, no necesita horas de espera frente a la parrilla. Sin embargo, para lograr ese contraste irresistible entre una capa exterior dorada y crocante y un interior tierno, hay que dominar ciertos detalles técnicos del asado.
Esta es la guía paso a paso para lucirte en la parrilla con esta receta con una carne irremplazable.
Receta de asado banderita, tips claves
La puesta a punto antes de tirar la carne:
- Retirar la carne de la heladera media hora antes de que llegue a la parrilla. Si llega fría a las brasas calientes, las fibras se contraen bruscamente y la pieza pierde terneza.
- Para un corte de carne tan delgado, la sal parrillera (de grano medio) es la aliada ideal. Aplicar de ambos lados justo antes de llevar la tira a la parrilla; la sal fina tiende a extraer demasiado jugo en poco tiempo y la gruesa no llega a disolverse.
Receta de asado banderita, paso a paso
- Para que la grasa de este corte de carne se caramelice y la superficie quede bien crocante, el secreto está en la intensidad del calor y en no marear la carne.
- Acomodar una buena cantidad de brasas bajo la parrilla. La temperatura ideal es aquella en la que apenas podés sostener la mano a la altura de la parrilla durante 3 segundos.
- Colocar las tiras de asado banderita bien extendidas sobre la parrilla limpia y bien caliente. Mantener allí durante 5 a 7 minutos sin tocarlas. Cuando notes que la grasa lateral se vuelve dorada y transparente, y empiezan a brotar pequeñas gotas en la parte superior, es momento de actuar.
- Con una pinza para no pinchar la pieza, da vuelta las tiras de carne. Cocinar la otra cara durante unos 3 a 4 minutos más, hasta que el hueso tome un tono tostado y la superficie quede crujiente.
- A diferencia de otros cortes gruesos que requieren un reposo prolongado, el asado banderita se disfruta mejor directo de la parrilla a la tabla para no perder esa textura crocante tan característica.
En pocas palabras
- Asado Banderita: La solución rápida para un buen asado con corte de carne fino.
- Cocción Rápida: Tiras finas que se cocinan en pocos minutos en la parrilla.
- Tips Clave: Consejos para lograr la carne crocante por fuera y tierna por dentro.
Resumen generado por Thinkindot AI