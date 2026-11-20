En la tradición pizzera argentina, pocas combinaciones generan tanto fanatismo como una buena porción de pizza muzzarella recién salida del horno coronada con un toque de chimichurri casero, hecho con una receta que no esconde muchos secretos.
Aunque muchos asocian esta receta exclusivamente con el asado del domingo, su versión pensada para la pizza tiene reglas propias que la vuelven irresistible.
A diferencia del chimichurri tradicional de parrilla -que suele ser más líquido y ácido para cortar la grasa de la carne-, el chimichurri para pizza busca ser menos invasivo y un poco más equilibrado.
La clave está en picar los ingredientes bien chiquitos y controlar la proporción de vinagre para que realce el sabor del queso derretido y la salsa de tomate sin invadir el paladar ni ablandar el piso de la masa.
Receta de chimichurri casero para pizza, ingredientes
Para preparar un frasco mediano (rinde perfectamente para varias pizzas y se conserva muy bien en la heladera), vas a necesitar:
- 1 taza de aceite neutro (de girasol o maíz)
- 1 atado chico de perejil fresco
- 3 o 4 dientes de ajo picados lo más chiquito posible
- 2 cucharadas de orégano seco
- 1 cucharada de ají molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 3 cucharadas de vinagre de alcohol o de manzana
- 1 cucharadita de sal fina y pimienta negra recién molida a gusto.
- Opcional: una pizca de albahaca seca o unas hojas de albahaca fresca picada para potenciar el aroma italiano.
Receta de chimichurri casero para pizza, receta
- Colocar en un frasco de vidrio limpio o en un bol el orégano, el ají molido, el pimentón y la sal. Agregar 2 cucharadas de agua tibia y mezclar bien. Este truco de los maestros pizzeros permite que las hierbas secas se ablanden y liberen todos sus aceites esenciales antes de recibir el aceite.
- Incorporar el perejil picado bien seco (es importante que no tenga agua de lavado para que la preparación dure más tiempo) y el ajo picado fino.
- Añadir las cucharadas de vinagre y luego volcar el aceite poco a poco mientras se mezcla con una cuchara hasta lograr una emulsión pareja donde todos los ingredientes queden bien cubiertos.
- Tapar el frasco y dejar descansar en la heladera durante al menos 2 horas (si se prepara de un día para el otro, el sabor se concentra todavía más).
En pocas palabras
- Chimichurri para pizza: Receta casera menos invasiva y equilibrada que la tradicional.
- Ingredientes clave: Perejil, ajo, orégano, ají molido, pimentón, vinagre y aceite son la base.
- Preparación: Mezclar secos, hidratar con agua tibia, añadir perejil y ajo, luego vinagre y aceite hasta emulsionar.
Resumen generado por Thinkindot AI