Aunque muchos asocian esta receta exclusivamente con el asado del domingo, su versión pensada para la pizza tiene reglas propias que la vuelven irresistible.

A diferencia del chimichurri tradicional de parrilla -que suele ser más líquido y ácido para cortar la grasa de la carne-, el chimichurri para pizza busca ser menos invasivo y un poco más equilibrado.