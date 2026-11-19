Esta receta, a diferencia de los buñuelos comunes de masa espesa, se caracterizan por ser sumamente livianos y prácticamente hueca en su interior, una cualidad que la convierte en el envase perfecto para rellenar con crema pastelera, chantilly o dulce de leche.

Aunque su textura delicada suele hacer pensar que requieren técnicas de pastelería profesional, la realidad es que se preparan con ingredientes básicos que siempre hay en la cocina.