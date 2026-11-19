Los que probaron la receta de buñuelos de viento rellenos con crema, seguramente no habrán podido sacarse de la mente ese increíble sabor. Esta preparación liviana y aireada que se desarma en la boca, se destaca por su textura y cualquiera la puede preparar.
Esta receta, a diferencia de los buñuelos comunes de masa espesa, se caracterizan por ser sumamente livianos y prácticamente hueca en su interior, una cualidad que la convierte en el envase perfecto para rellenar con crema pastelera, chantilly o dulce de leche.
Aunque su textura delicada suele hacer pensar que requieren técnicas de pastelería profesional, la realidad es que se preparan con ingredientes básicos que siempre hay en la cocina.
El verdadero secreto de la receta está en trabajar bien la masa, la misma base de los profiteroles, y controlar la temperatura del aceite para que se inflen parejos sin quemarse por fuera.
Receta de buñuelos de viento con crema, ingredientes
Para preparar unas 20 o 24 unidades medianas, necesitarás:
- 250 cc de agua (1 taza).
- 150 g de harina común 0000
- 50 g de manteca.
- 4 huevos medianos a temperatura ambiente.
- 1 cucharada de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- Ralladura de 1/2 limón o 1 cucharadita de esencia de vainilla (para perfumar la masa).
- Aceite neutro (de girasol o maíz), cantidad necesaria para freír.
- Para el relleno y la terminación: 300 cc de crema de leche batida a punto chantilly (o crema pastelera bien fría) y azúcar impalpable o común para espolvorear.
Receta de buñuelos de viento con crema, paso a paso
- Colocar en una olla mediana el agua junto con la manteca cortada en cubos, el azúcar, la sal y la ralladura de limón. Llevar a fuego medio hasta que la manteca se derrita por completo y el líquido rompa el hervor.
- Retirar la olla del fuego un segundo y volcar toda la harina de golpe. Revolver de manera enérgica con cuchara de madera y volver a llevar a fuego bajo durante 1 o 2 minutos, sin dejar de mezclar, hasta que se forme un bollo liso que se despegue por completo de las paredes y del fondo de la olla. Pasar la masa a un bol y dejar entibiar unos minutos.
- Agregar los huevos de a uno, mezclando muy bien después de cada incorporación hasta que la masa vuelva a integrarse. Al principio parecerá que se corta, pero al seguir batiendo tomará una consistencia cremosa, brillante y pesada (al levantar la cuchara, debe caer formando un pico suave).
- Calentar abundante aceite en una olla profunda a fuego medio-bajo (es clave que no esté humeante, porque si está muy caliente los buñuelos se doran rápido por fuera y quedan crudos por dentro). Con ayuda de dos cucharitas apenas aceitadas, tomá pequeñas porciones de masa y dejar caer en el aceite. Vas a ver cómo se inflan y giran solos mientras se doran.
- Retirar con espumadera cuando estén bien dorados de ambos lados y apoyar sobre papel absorbente. Una vez que estén fríos, hacer un pequeño corte al costado con un cuchillo o tijera de cocina, rellenar con la crema chantilly usando una manga (o una cucharita) y espolvorear con azúcar impalpable.
En pocas palabras
- Receta: Buñuelos de viento aireados y livianos, ideales para rellenar.
- Ingredientes: Masa a base de agua, harina, manteca y huevos, con esencia o ralladura.
- Preparación: Cocinar la masa, integrar huevos y freír porciones hasta dorar, luego rellenar y espolvorear.
Resumen generado por Thinkindot AI