La masa con la que se hace este pan contiene papa cocida hecha puré, ojo, no el puré que se hace con manteca y leche, no, es solo papa sancochada u horneada que se aplasta con un tenedor.

Recomiendo usar la papa amarilla, pero si no tienen usen papa blanca, o alguna papa nativa, la variedad que quieran. La idea es sancochar la papa, pelarla y aplastarla, así fue como lo hice, pero creo que quedaría mejor si se usa papa horneada, porque de esa manera no le introducimos agua a la masa.

La idea es hacer bollitos con la masa y ponerlos tan juntos que a la hora que crezcan y se cocinen queden todos pegados, eso hace que los costados de los pancitos queden muy blandos.

Receta del pan de papa: ingredientes

500 gramos de harina de trigo

250 gramos de puré de papa

250 ml de agua tibia

100 gramos de levadura fresca

1 cucharadita de azúcar

1 cucharadita de sal

1 cucharada de aceite de oliva

Receta del pan de papa: paso a paso