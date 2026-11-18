Con una miga ultra suave, una prolongada conservación natural y una versatilidad que conquista tanto las cocinas de autor como las de hogar, la receta del pancito de papa se consolida como el ingrediente estrella indiscutido para elevar cualquier sándwich o hamburguesa artesanal.
La combinación precisa de puré, manteca, leche y un toque de azúcar no solo otorga una textura esponjosa inigualable, sino que revaloriza una técnica de repostería casera que transforma una comida rápida en una experiencia gourmet.
Estos deliciosos pancitos de papa son ideales para elaborarlos en casa para descubrir por qué se ganaron el título de favoritos en cada mesa. Ya sea para acompañar un asado, armar una cena temática o simplemente disfrutar de un bocado reconfortante, esta receta garantiza resultados profesionales al alcance de todos.
La masa con la que se hace este pan contiene papa cocida hecha puré, ojo, no el puré que se hace con manteca y leche, no, es solo papa sancochada u horneada que se aplasta con un tenedor.
Recomiendo usar la papa amarilla, pero si no tienen usen papa blanca, o alguna papa nativa, la variedad que quieran. La idea es sancochar la papa, pelarla y aplastarla, así fue como lo hice, pero creo que quedaría mejor si se usa papa horneada, porque de esa manera no le introducimos agua a la masa.
La idea es hacer bollitos con la masa y ponerlos tan juntos que a la hora que crezcan y se cocinen queden todos pegados, eso hace que los costados de los pancitos queden muy blandos.
Receta del pan de papa: ingredientes
- 500 gramos de harina de trigo
- 250 gramos de puré de papa
- 250 ml de agua tibia
- 100 gramos de levadura fresca
- 1 cucharadita de azúcar
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharada de aceite de oliva
Receta del pan de papa: paso a paso
- En un bol grande, combiná todos los ingredientes.
- Amasá la masa durante 10 minutos, o hasta que esté suave y elástica.
- Poné la masa en un bol engrasado, cubrila con un paño húmedo y dejá que suba en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su tamaño.
- Dividí la masa en dos partes iguales y formá dos panes.
- Colocá los panes en una bandeja de horno forrada con papel de hornear y dejá que suban durante 30 minutos, o hasta que estén ligeramente hinchados.
- Precalentá el horno a 200 grados centígrados.
- Horneá los panes durante 30-35 minutos, o hasta que estén dorados.
- Dejá que los panes se enfríen completamente antes de cortarlos.
En pocas palabras
- Receta de pancitos de papa: con miga suave y larga conservación, son ideales para hamburguesas y sándwiches.
- Ingredientes clave: harina, puré de papa, agua, levadura, azúcar, sal y aceite de oliva.
- Preparación sencilla: mezclar, amasar, levar, formar bollitos y hornear hasta dorar.