La verdadera magia del arrollado de pollo radica en la versatilidad absoluta: funciona igual de bien como entrada fresca en rodajas finas con alguna salsa casera, o como plato principal tibio y contundente, y tiene el enorme mérito de poder prepararse con anticipación para esperar tranquilo en la heladera hasta la hora de servir.

Lejos de ser una preparación compleja reservada para expertos, esta versión del arrollado de pollo simple y rápida demuestra que, con un buen deshuesado y los ingredientes justos, cualquiera puede llevarse los aplausos en la mesa.