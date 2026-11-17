Pocas carnes tienen la nobleza del pollo para resolver desde un almuerzo rápido de cualquier día hasta el menú estrella de una mesa festiva. Dentro de ese repertorio, la receta del arrollado de pollo juega en otra liga.
La verdadera magia del arrollado de pollo radica en la versatilidad absoluta: funciona igual de bien como entrada fresca en rodajas finas con alguna salsa casera, o como plato principal tibio y contundente, y tiene el enorme mérito de poder prepararse con anticipación para esperar tranquilo en la heladera hasta la hora de servir.
Lejos de ser una preparación compleja reservada para expertos, esta versión del arrollado de pollo simple y rápida demuestra que, con un buen deshuesado y los ingredientes justos, cualquiera puede llevarse los aplausos en la mesa.
Receta de arrollado de pollo: ingredientes
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4 pechugas
4 huevos
Cebolla de verdeo
Morrón o pimiento
1 zanahoria
Gelatina sin sabor: 2 cucharadas
Queso muzarella en bastones 100 gramos
Sal y pimienta
Receta de arrollado de pollo: paso a paso
- Hervir los huevos 10 minutos para que estén duros, pelarlos y reservarlos. Cortar las pechugas sin piel con un cuchillo filoso en forma horizontal, para formar filetes. Luego, colocarles un film por encima y aplanarlos un poco con un mazo. Así formados los filetes, ubicarlos sobre un film sobre la mesada, encimando un poco en las uniones, para que se adhiera mejor. La idea es formar un rectángulo.
- Cuando este listo el rectángulo, con un plástico o papel separador, cubrirlo y volverlo a aplastar sobre todo en las uniones de los filetes. Ya está listo para rellenar. Salpimentarlo. También se puede untar con mostaza o ponerle provenzal.
- Colocar en un extremo, dejando unos cm de borde, los huevos duros en hilera. Es conveniente cortar las puntas de los huevos, para quesea más fácl ubicarlos y luego al cortar las rodajas queden más vistosas. Luego distribuir la cebolla de verdeo picada. Espolvorear la gelatina sin sabor. Por último, intercalar bastones finos de muzarella, morrón y zanahoria en toda la superficie, dejando espacios en todos los bordes.
- Con ayuda del film comenzar a enrollar el arrollado, desde donde pusimos los huevos. Hacer presión moderada. Una vez que esté formado el rollo, envolver presionando dos o tres veces en film, cerrando lo más hermético posible. Luego, con trozos de hilo de cocina, atarlo alrededor todo a lo largo.
- Este arrollado se puede hacer en el horno o hervido. Al horno, debemos colocarlo en una fuente con un poco de agua y cubrirlo con papel aluminio. La cocción puede llevar alrededor de 1 hora y media.
- Hervido, se debe colocar en una olla grande y profunda y lleva alrededor de1 hora. Apagar el fuego y dejarlo enfriar en el agua 15 minutos, antes de retirarlo.
- Una vez que esté listo, retirarlo con cuidado y ponerle un peso encima, una tabla de picar y platos, por ejemplo, y dejarlo algunas horas hasta que enfríe. Una vez hecho esto, se lleva a la heladera hasta la hora de servirlo.
En pocas palabras
- Receta de arrollado de pollo: se destaca por su versatilidad como entrada o plato principal, siendo económica, rica y rendidora.
- Ingredientes clave: incluye pechugas de pollo, huevos, cebolla de verdeo, morrón, zanahoria, gelatina sin sabor y muzarella.
- Preparación: consiste en aplanar las pechugas, rellenar con los ingredientes, enrollar, atar y cocinar al horno o hervido.
Resumen generado por Thinkindot AI