Receta rápida y fácil de rapiditas caseras con solo 3 ingredientes

A diferencia de las recetas industriales del supermercado, hacer en casa las rapiditas caseras requiere apenas un puñado de ingredientes básicos que siempre están en la alacena y se cocinan directamente en la sartén en cuestión de segundos.

Su enorme versatilidad permite utilizarlas tanto en preparaciones saladas -como tacos, fajitas, quesadillas o wraps frescos de pollo y verduras- como en alternativas dulces para la merienda, untadas con dulce de leche, pasta de maní o frutas frescas.