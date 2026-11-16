Receta rápida y fácil de rapiditas caseras con solo 3 ingredientes

Las rapiditas caseras se consolidaron como una de las soluciones más prácticas y económicas para resolver las comidas diarias sin pasar horas en la cocina. Se hacen con una receta muy fácil, lleva pocos ingredientes y lo mejor, es que se realizan muy rápido.
A diferencia de las recetas industriales del supermercado, hacer en casa las rapiditas caseras requiere apenas un puñado de ingredientes básicos que siempre están en la alacena y se cocinan directamente en la sartén en cuestión de segundos.
Su enorme versatilidad permite utilizarlas tanto en preparaciones saladas -como tacos, fajitas, quesadillas o wraps frescos de pollo y verduras- como en alternativas dulces para la merienda, untadas con dulce de leche, pasta de maní o frutas frescas.
Además, esta receta prescinde por completo de levaduras y tiempos largos de levado, logrando una masa flexible, suave y resistente que no se quiebra al momento de enrollarla.
Receta de las rapiditas caseras, ingredientes
Con estas proporciones se obtienen aproximadamente entre 8 y 10 tortillas medianas, dependiendo del grosor que se les dé al estirarlas.
- 250 g de harina común (000 o 0000)
- 120 ml de agua tibia
- 3 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)
- Opcional: 1/2 cucharadita de sal fina (para realzar el sabor)
Receta de las rapiditas caseras, paso a paso
- En un recipiente amplio, colocar la harina (junto con la sal, si decidiste usarla), hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y el agua tibia. Mezclar primero con una cuchara y luego amasar con las manos sobre la mesada durante unos 3 a 5 minutos hasta obtener un bollo liso, tierno y que no se pegue en los dedos.
- Cubrir el bollo con un repasador limpio o papel film y dejar reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. Este paso es clave para que el gluten se relaje y la masa se pueda estirar fácilmente sin encogerse.
- Separar la masa en 8 o 10 bollitos del mismo tamaño. Enharinar ligeramente la mesada y estirar cada porción con un palo de amasar hasta lograr discos bien finitos, de unos 2 milímetros de espesor.
- Calentar bien una sartén antiadherente o plancha a fuego medio-fuerte, sin agregar aceite ni manteca. Colocar un disco de masa y cocinar durante unos 30 a 40 segundos, hasta que empiecen a formarse burbujas en la superficie y aparezcan pequeños puntos dorados en la base.
- Girar la rapidita y cocinar unos 20 segundos más del otro lado. Es importante no pasarse de cocción para que no queden crocantes ni secas. A medida que las vas sacando, apilar en un plato y tapar inmediatamente con un repasador húmedo o dentro de una bolsa limpia para que conserven la humedad y se mantengan bien flexibles.
En pocas palabras
- Rapiditas caseras: Receta práctica y económica con pocos ingredientes para comidas diarias.
- Versatilidad: Aptas para preparaciones saladas (fajitas, tacos) y dulces (merienda).
- Masa flexible: Se realiza sin levaduras y se cocina en sartén en segundos.