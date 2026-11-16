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¡Una textura increíble!

Receta rápida y fácil de rapiditas caseras con solo 3 ingredientes

Estas rapiditas caseras son una solución práctica y económica para las comidas diarias, ya que es una receta que se prepara rápido en sartén

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Las rapiditas caseras se hacen en sartén, sin livianas y saludables, además de ser muy económicas.

Las rapiditas caseras se hacen en sartén, sin livianas y saludables, además de ser muy económicas.

Las rapiditas caseras se consolidaron como una de las soluciones más prácticas y económicas para resolver las comidas diarias sin pasar horas en la cocina. Se hacen con una receta muy fácil, lleva pocos ingredientes y lo mejor, es que se realizan muy rápido.

A diferencia de las recetas industriales del supermercado, hacer en casa las rapiditas caseras requiere apenas un puñado de ingredientes básicos que siempre están en la alacena y se cocinan directamente en la sartén en cuestión de segundos.

Su enorme versatilidad permite utilizarlas tanto en preparaciones saladas -como tacos, fajitas, quesadillas o wraps frescos de pollo y verduras- como en alternativas dulces para la merienda, untadas con dulce de leche, pasta de maní o frutas frescas.

Además, esta receta prescinde por completo de levaduras y tiempos largos de levado, logrando una masa flexible, suave y resistente que no se quiebra al momento de enrollarla.

Receta de las rapiditas caseras, ingredientes

Con estas proporciones se obtienen aproximadamente entre 8 y 10 tortillas medianas, dependiendo del grosor que se les dé al estirarlas.

  • 250 g de harina común (000 o 0000)
  • 120 ml de agua tibia
  • 3 cucharadas de aceite (girasol, maíz u oliva)
  • Opcional: 1/2 cucharadita de sal fina (para realzar el sabor)

Receta de las rapiditas caseras, paso a paso

  1. En un recipiente amplio, colocar la harina (junto con la sal, si decidiste usarla), hacer un hueco en el centro y agregar el aceite y el agua tibia. Mezclar primero con una cuchara y luego amasar con las manos sobre la mesada durante unos 3 a 5 minutos hasta obtener un bollo liso, tierno y que no se pegue en los dedos.
  2. Cubrir el bollo con un repasador limpio o papel film y dejar reposar a temperatura ambiente durante 15 minutos. Este paso es clave para que el gluten se relaje y la masa se pueda estirar fácilmente sin encogerse.
  3. Separar la masa en 8 o 10 bollitos del mismo tamaño. Enharinar ligeramente la mesada y estirar cada porción con un palo de amasar hasta lograr discos bien finitos, de unos 2 milímetros de espesor.
  4. Calentar bien una sartén antiadherente o plancha a fuego medio-fuerte, sin agregar aceite ni manteca. Colocar un disco de masa y cocinar durante unos 30 a 40 segundos, hasta que empiecen a formarse burbujas en la superficie y aparezcan pequeños puntos dorados en la base.
  5. Girar la rapidita y cocinar unos 20 segundos más del otro lado. Es importante no pasarse de cocción para que no queden crocantes ni secas. A medida que las vas sacando, apilar en un plato y tapar inmediatamente con un repasador húmedo o dentro de una bolsa limpia para que conserven la humedad y se mantengan bien flexibles.

En pocas palabras

  • Rapiditas caseras: Receta práctica y económica con pocos ingredientes para comidas diarias.
  • Versatilidad: Aptas para preparaciones saladas (fajitas, tacos) y dulces (merienda).
  • Masa flexible: Se realiza sin levaduras y se cocina en sartén en segundos.
Resumen generado por Thinkindot AI

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