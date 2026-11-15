Receta del pollo a la mostaza: sencilla, económica y exquisita

El pollo a la mostaza es una de esas recetas que podemos tener siempre a mano, como opción para preparar en cualquier momento ya que, además de ser muy rápida, siempre queda bien y gusta a todo el mundo.
El pollo a la mostaza de una manera fácil, dándole sabor con una salsa a base de mostaza y caldo, sin recurrir a salsas cremosas con crema, así conseguiremos un pollo muy gustoso.
Lo importante de esta receta es utilizar un pollo de calidad. Esta receta es con patas muslos, pero podrían ser perfectamente contramuslos, cuartos traseros o un pollo entero troceado, aunque es importante utilizar piezas con piel y hueso, ya que darán más sabor al conjunto.
Receta del pollo a la mostaza: ingredientes
- 1 cucharada de mostaza
- ¼ de cucharadita de pimentón dulce
- Sal
- Pimienta negra molida
- 4 muslos de pollo
- 100 g de cebolla
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 250 ml de caldo de pollo
- 1 cucharada de mostaza a la antigua (granulada)
Receta del pollo a la mostaza: paso a paso
- Cortar la pierna separando el muslo, luego marinar las piezas de pollo con sal y pimienta. Reservar.
- En una olla caliente con fuego medio agregar 3 cucharadas de aceite, colocar las piezas de pollo y sellar 2 minutos por lado. Luego de eso retirar y reservar pollo sellado.
- En la olla agregar una cebolla blanca cortada en pluma y sofreír por 5 minutos a fuego bajo. Agregar una cucharadita de ajó picado finamente y sofreír por otros 5 minutos a fuego bajo.
- Agregar 5 cucharadas de mostaza sobre el aderezo, mezclar y reincorporar piezas de pollo selladas.
- Agregar 1 cucharadita de azúcar rubia, 1/2 taza de agua, sal al gusto. Tapar y cocinar a fuego medio por 20 minutos.
- Pasado los 20 minutos agregar una cucharada de mantequilla, 2 cucharadas de chuño diluido en agua (agregar de a pocos hasta que tome textura de salsa). Servir caliente.
- En una olla agregar 5 papas amarillas cortadas en cuartos, agregar agua hasta cubrir la mitad de papas, sal al gusto. Tapar y cocinar por 5 minutos(solo las cocinaremos un poco). Retirar y reservar.
- Colocar papas blanqueadas sobre un recipiente con aceite caliente y freír hasta que queden doradas (aproximadamente 3 minutos a fuego alto).Reservar sobre papel absorbente, agregar sal al gusto y servir con el pollo a la mostaza.
En pocas palabras
- Receta: el pollo a la mostaza se destaca por ser económica, fácil y gusta a grandes y chicos.
- Ingredientes: incluye muslos de pollo, mostaza, cebolla, aceite de oliva y caldo de pollo.
- Preparación: consiste en sellar el pollo, sofreír cebolla y ajo, añadir mostaza y caldo, y cocinar hasta que espese.
Resumen generado por Thinkindot AI