Receta de riñones a la provenzal con una salsa espesa al vino blanco y fácil de hacer

En los bodegones y en las cocinas de barrio de todo el país, hay platos que atraviesan generaciones sin perder su lugar. Los riñones a la provenzal son uno de esos tesoros de nuestra gastronomía popular, hechos con una receta fácil y que todo el mundo debería realizar.
Económicos, rendidores y llenos de carácter, esta receta tiene fama de ser difícil de preparar, pero la realidad es muy distinta: con una buena limpieza previa y una cocción rápida, pasan de ser una achura temida a un manjar irresistible para mojar el pan.
El secreto para que esta delicia de la gastronomía quede perfecta, está en dos puntos clave: sacarles cualquier resto de olor fuerte antes de llevarlos al fuego y no pasarse con el tiempo de sartén, porque si se cocinan de más, se endurecen.
La provenzal -esa combinación infalible de ajo fresco y perejil- junto con un chorro de vino blanco hace el resto del trabajo, logrando una salsa perfumada y sabrosa.
Receta de riñones a la provenzal, ingredientes
Para preparar una buena fuente para cuatro personas, vas a necesitar:
- 1 kg de riñones de vaca (lo ideal es pedirle al carnicero que sean bien frescos).
- 4 o 5 dientes de ajo picados bien chiquitos.
- 1 atado grande de perejil fresco lavado y picado bien finito.
- 1 vaso de vino blanco.
- Jugo de 1 limón y un buen chorro de vinagre (para la limpieza previa).
- 50 g de manteca.
- 3 cucharadas de aceite (de girasol o de oliva suave).
- Harina común, cantidad necesaria (opcional, para pasarlos apenas y que la salsa quede más espesa).
- Sal y pimienta negra a gusto.
Receta de riñones a la provenzal, paso a paso
- Primero hay que sacar la telita transparente que recubre a los riñones por fuera y abrir al medio a lo largo. Con un cuchillo filoso, retirar toda la grasa blanca del centro y los conductos internos. Cortar en rodajas finas o en bocados parejos.
- Colocar los riñones ya cortados en un bol con agua fría, el jugo de limón y un chorro de vinagre. Dejar descansar unos 30 minutos en la heladera. Pasado ese tiempo, enjuagar muy bien bajo la canilla y secar con papel de cocina.
- Calentar una sartén grande con el aceite a fuego fuerte. Si querés que queden apenas crocantes por fuera, pasar ligeramente por harina sacudiendo el exceso antes de tirarlos. Dorar los riñones de ambos lados durante unos 3 o 4 minutos. Es clave no amontonarlos para que se doren y no se hiervan.
- Bajar un poco el fuego, agregar la manteca, el ajo picado y la mitad del perejil. Revolver rápido durante un minuto para que el ajo suelte su aroma sin llegar a quemarse (si se quema, queda amargo). Sumar el vaso de vino blanco, salpimentar y dejar que hierva unos 3 o 4 minutos hasta que se evapore el alcohol y se forme una salsita.
- Apagar el fuego, espolvorear por encima el resto del perejil fresco para darle color y aroma, y llevar directo a la mesa. Acompañados con unas papas españolas, un puré cremoso o simplemente con un buen pan francés para aprovechar hasta la última gota del fondo de la sartén, confirman por qué la cocina tradicional sigue siendo la favorita de todos.
En pocas palabras
- Receta Tradicional: Descubre cómo preparar riñones a la provenzal, un plato económico y rendidor.
- Cocina Fácil: Con una limpieza previa y cocción rápida, se transforma en un manjar.
- Sabor Clave: La provenzal (ajo y perejil) con vino blanco crea una salsa irresistible.
Resumen generado por Thinkindot AI