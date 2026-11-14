Receta de riñones a la provenzal con una salsa espesa al vino blanco y fácil de hacer

Económicos, rendidores y llenos de carácter, esta receta tiene fama de ser difícil de preparar, pero la realidad es muy distinta: con una buena limpieza previa y una cocción rápida, pasan de ser una achura temida a un manjar irresistible para mojar el pan.

El secreto para que esta delicia de la gastronomía quede perfecta, está en dos puntos clave: sacarles cualquier resto de olor fuerte antes de llevarlos al fuego y no pasarse con el tiempo de sartén, porque si se cocinan de más, se endurecen.