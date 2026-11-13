Cómo hacer panqueques caseros perfectos: la receta tradicional, con 4 ingredientes y en segundos

Esta preparación admite hacerse con tiempo, guardarse en el freezer y aprovecharse en diversas ocasiones. A continuación, te mostramos las mejores opciones para rellenarlos, el paso a paso para elaborarlos en tu cocina y la forma adecuada de conservarlos.

Receta de panqueques caseros: ideas de rellenos

Los panqueques caseros se destacan por su enorme flexibilidad, ya que permiten combinarse con ingredientes dulces o salados para disfrutarse tanto en un almuerzo o cena como en el desayuno o la merienda.

Así, pueden transformarse fácilmente en canelones gratinados, en una clásica torre fría o en simples rollitos dulces.

Relleno de carne: los canelones con carne molida constituyen una alternativa infalible y sustanciosa para el almuerzo o la cena.

Relleno cremoso de verduras: la espinaca y la acelga suelen ser las protagonistas indiscutidas en este tipo de canelones vegetarianos.

Relleno de choclo o humita: estos canelones ocupan un lugar especial en la mesa de muchas familias gracias a su sabor suave y tradicional.

Jamón y queso: basta con colocar una feta de jamón cocido y otra de queso sobre el panqueque y enrollarlo.

y enrollarlo. Dulce de leche: los panqueques untados con dulce de leche son, sin dudas, el postre insignia de la mesa argentina.

untados con dulce de leche son, sin dudas, el postre insignia de la mesa argentina. Pulpa de frutos rojos: es posible mezclar mermelada con frutos rojos frescos o utilizar directamente la pulpa de la fruta.

Chocolate: una alternativa ideal para los más golosos consiste en bañarlos con chocolate fundido, sumando rodajas de banana o frutillas.

Dados de manzana salteada: para quienes buscan un toque más gourmet, rellenar los panqueques con cubitos de manzana cocidos previamente en sartén es un gran acierto.

Receta de los panqueques caseros, ingredientes

2 huevos

220 g de harina

1/2 cdta. de sal

1/2 litro de leche

Receta de los panqueques caseros, paso a paso