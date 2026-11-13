Cómo hacer panqueques caseros perfectos: la receta tradicional, con 4 ingredientes y en segundos

Los panqueques hechos en casa son una alternativa sencilla y económica para solucionar todo tipo de menús, ya sean dulces o salados. La elaboración de la receta requiere apenas un puñado de ingredientes básicos y se hacen en cuestión de segundos.
La receta clásica funciona como el punto de partida perfecto para preparaciones tradicionales, como los clásicos panqueques con dulce de leche o los canelones rellenos.
Si bien la proporción de los ingredientes se mantiene igual, al momento de preparar panqueques destinados a canelones conviene darles un poco más de grosor. De ese modo, logran sostener bien el relleno sin que la masa se quiebre.
Esta preparación admite hacerse con tiempo, guardarse en el freezer y aprovecharse en diversas ocasiones. A continuación, te mostramos las mejores opciones para rellenarlos, el paso a paso para elaborarlos en tu cocina y la forma adecuada de conservarlos.
Receta de panqueques caseros: ideas de rellenos
Los panqueques caseros se destacan por su enorme flexibilidad, ya que permiten combinarse con ingredientes dulces o salados para disfrutarse tanto en un almuerzo o cena como en el desayuno o la merienda.
Así, pueden transformarse fácilmente en canelones gratinados, en una clásica torre fría o en simples rollitos dulces.
- Relleno de carne: los canelones con carne molida constituyen una alternativa infalible y sustanciosa para el almuerzo o la cena.
- Relleno cremoso de verduras: la espinaca y la acelga suelen ser las protagonistas indiscutidas en este tipo de canelones vegetarianos.
- Relleno de choclo o humita: estos canelones ocupan un lugar especial en la mesa de muchas familias gracias a su sabor suave y tradicional.
- Jamón y queso: basta con colocar una feta de jamón cocido y otra de queso sobre el panqueque y enrollarlo.
- Dulce de leche: los panqueques untados con dulce de leche son, sin dudas, el postre insignia de la mesa argentina.
- Pulpa de frutos rojos: es posible mezclar mermelada con frutos rojos frescos o utilizar directamente la pulpa de la fruta.
- Chocolate: una alternativa ideal para los más golosos consiste en bañarlos con chocolate fundido, sumando rodajas de banana o frutillas.
- Dados de manzana salteada: para quienes buscan un toque más gourmet, rellenar los panqueques con cubitos de manzana cocidos previamente en sartén es un gran acierto.
Receta de los panqueques caseros, ingredientes
- 2 huevos
- 220 g de harina
- 1/2 cdta. de sal
- 1/2 litro de leche
Receta de los panqueques caseros, paso a paso
- El punto de partida de esta preparación consiste en batir los huevos junto con la pizca de sal y, seguidamente, verter la leche.
- Incorporar la harina de a poco, mezclando de manera continua para evitar que se formen grumos. Llevar la mezcla a reposar durante 20 minutos en la heladera.
- Verter un cucharón de la masa en una sartén bien caliente previamente engrasada con manteca o aceite.
- Una vez que la base esté cocida, dar vuelta con cuidado y dejar dorar unos segundos del otro lado. Repetir la operación hasta terminar con toda la mezcla.
En pocas palabras
- Receta fácil: Panqueques caseros con 4 ingredientes básicos para preparaciones dulces o saladas.
- Versatilidad: Ideales para rellenos como carne, verdura, jamón y queso, o dulce de leche.
- Conservación: La masa puede guardarse en freezer para su uso posterior en diversas ocasiones.