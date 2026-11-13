Receta de carlota de durazno con vainillas, crema batida y mucho frío

Además, este postre que se sirve frío, se destaca por su rendimiento y una textura que combina la suavidad de la crema batida con la frescura de la fruta en conserva.

A diferencia de otras variantes que utilizan leche condensada o galletitas secas, esta preparación apuesta por una fórmula minimalista y bien argentina: vainillas, crema de leche, duraznos en almíbar y el propio líquido de la lata.