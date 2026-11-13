Receta de carlota de durazno con vainillas, crema batida y mucho frío

Cuando las temperaturas suben y la idea de encender el horno para cocinar alguna delicia queda descartada, los postres fríos ganan protagonismo en la mesa familiar. Dentro de ese repertorio, la carlota de durazno se consolida como una receta segura por su sencillez.
Además, este postre que se sirve frío, se destaca por su rendimiento y una textura que combina la suavidad de la crema batida con la frescura de la fruta en conserva.
A diferencia de otras variantes que utilizan leche condensada o galletitas secas, esta preparación apuesta por una fórmula minimalista y bien argentina: vainillas, crema de leche, duraznos en almíbar y el propio líquido de la lata.
El secreto de su éxito de la receta está en el frío intenso -llevarla al freezer hasta alcanzar ese punto intermedio entre mousse firme y helado cremoso-, lo que transforma ingredientes cotidianos en un postre de cuchara irresistible.
Receta de carlota de durazno, ingredientes
Para un molde rectangular o fuente mediana (de unos 20 x 25 centímetros, que rinde entre 8 y 10 porciones), se necesita:
- 2 paquetes de vainillas (alrededor de 24 a 30 unidades)
- 500 ml de crema de leche para batir
- 1 lata grande de duraznos en almíbar
- Almíbar de los duraznos: el líquido reservado de la misma lata.
- 2 o 3 cucharadas de azúcar impalpable o común (opcional)
Receta de carlota de durazno, paso a paso
- Abrir la lata y escurrir los duraznos sobre un bol para recuperar todo el almíbar. Reservar dos o tres mitades cortadas en láminas finas para decorar la superficie al final y picar el resto en cubos pequeños.
- Colocar la crema de leche bien fría en un bol amplio (si se quiere, sumar el azúcar en este paso) y batir con batidora eléctrica hasta lograr un punto firme y aireado. Es fundamental detener el batido apenas se formen picos sostenidos para evitar que la crema se corte.
- Incorporar la mayor parte de los duraznos picados a la crema batida con movimientos envolventes, utilizando una espátula para no perder el aire ganado durante el batido. Reservar un puñado de cubos para sumar entre capas.
- Verter el almíbar reservado en un plato hondo. Pasar las vainillas rápidamente por el líquido -apenas un toque de un segundo por lado- y acomodarlas cubriendo toda la base de la fuente. Extender encima una capa generosa de crema con duraznos. Repetir el procedimiento formando dos o tres pisos, terminando siempre con una cobertura lisa de crema.
- Cubrir la fuente con papel film en contacto o bien ajustado a los bordes para evitar que absorba olores. Llevar al freezer durante 3 a 4 horas, hasta que el postre esté firme y frío a punto de congelarse, pero sin llegar a convertirse en un bloque duro de hielo.
- Retirar del freezer unos 5 minutos antes de llevar a la mesa para facilitar el corte. Decorar la superficie con las láminas de durazno reservadas y servir de inmediato.
En pocas palabras
- Postre frío ideal: la carlota de durazno es una receta sencilla y rendidora para días calurosos.
- Ingredientes simples: utiliza vainillas, crema batida, duraznos en almíbar y el líquido de la lata.
- Preparación clave: se enfría intensamente en freezer hasta alcanzar una textura cremosa entre mousse y helado.