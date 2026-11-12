Receta de tarta de manzana invertida de Paulina Cocina: ideal para acompañar con el mate

La torta invertida de manzana es una delicia, se hace fácil al horno y lleva pocos ingredientes por lo cual, seguramente la podes hacer con lo que tengas en la heladera. Sólo hay que animarse, con la gran receta de Paulina Cocina.

La tarta invertida de manzana es un clásico de la repostería que combina el sabor dulce del caramelo con la frescura de las frutas. Ideal para acompañar el café o el té, esta receta es sencilla de hacer y no requiere de técnicas complicadas.