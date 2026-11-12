Receta de tarta de manzana invertida de Paulina Cocina: ideal para acompañar con el mate

La receta de Paulina Cocina simplifica la preparación de la tarta invertida de manzana, ideal para acompañar el mate, merienda o desayuno.
La torta invertida de manzana es una delicia, se hace fácil al horno y lleva pocos ingredientes por lo cual, seguramente la podes hacer con lo que tengas en la heladera. Sólo hay que animarse, con la gran receta de Paulina Cocina.
La tarta invertida de manzana es un clásico de la repostería que combina el sabor dulce del caramelo con la frescura de las frutas. Ideal para acompañar el café o el té, esta receta es sencilla de hacer y no requiere de técnicas complicadas.
Con ingredientes básicos que probablemente ya tengas en casa, en menos de una hora podés tener una tarta deliciosa ideal para acompañar con el mate o la mediatarde.
Receta de tarta de manzana invertida de Paulina Cocina: ingredientes
- 75 gramos de manteca
- 2/3 de taza de azúcar
- 1 cucharada de canela
- 3 manzanas (verdes o rojas)
- 1 puñado de nueces
Para la masa
- 1 taza de harina leudante
- 1/3 de taza de azúcar
- 1 cucharada de canela
- 75 gramos de manteca derretida
- 1/3 de taza de leche
- 1 huevo
- 1/3 de taza de agua
Receta de la tarta de manzana invertida de Paulina Cocina: paso a paso
- Poné la manteca, el azúcar y la canela (ingredientes de la primera parte) a fuego medio en una sartén. Revolvé hasta que la manteca se derrita y se una con el azúcar.
- Agregá las manzanas, peladas y cortadas en gajos, en forma de “calesita” sobre la mezcla de azúcar y manteca. Tapá y dejá cocinar 10 minutos a fuego medio.
- Mientras tanto, hacés la masa: mezclá la canela, la harina y el azúcar (ingredientes segunda parte) en un bol. Agregá la manteca derretida, la leche, el huevo batido y el agua. Mezclá bien hasta que quede todo unido y organizado.
- Una vez pasados los 10 minutos de las manzanas, abrí la tapa y tirá despacito, por encima, la mezcla de torta. Intentá que cubra bien todo pero si no queda perfecta no pasa nada.
- Tapá, bajá el fuego al mínimo y dejá en la hornalla unos 20 minutos, media hora, hasta que veas que al tacto la masa está cocida o hasta que le metas un palillo y salga seco, como a cualquier torta.
- Desmoldá, colgate mirando ese color ambar maravilloso de la invertida de manzana, sacale una foto para Instagram y subila!
En pocas palabras
- Tarta invertida de manzanas: aprende la receta de Paulina Cocina para hacerla fácilmente en casa.
- Ingredientes clave: necesitarás manteca, azúcar, canela, manzanas y nueces para el relleno, y elementos básicos para la masa.
Resumen generado por Thinkindot AI