Receta de matambre arrollado casero: la receta artesanal con huevo y verduras

Si hay un plato que desborda de sabor y es una preparación artesanal que da mucha satisfacción hacerlo en casa, ese esa es la receta de matambre arrollado, una delicia que lleva un paso a paso entretenido y gratificante cuando el producto está terminado.
El matambre arrollado es una marca registrada de la cocina criolla. Aunque la versión hervida y prensada para comer fría tiene un lugar ganado en cualquier mesa, la preparación al horno ofrece una alternativa distinta: carne dorada por fuera, tierna por dentro y con los jugos de las verduras concentrados en cada rodaja.
Lograr que la receta no quede seca ni se desarme al cortar, hay que respetar una serie de técnicas básicas, desde la limpieza del corte de carne hasta el atado y los tiempos de calor suave.
Receta de matambre arrollado de carne, ingredientes
- 1 matambre vacuno desgrasado (aproximadamente 1,5 a 2 kg)
- 2 zanahorias cortadas en bastones finos
- 1 pimiento morrón rojo en tiras
- 1 atado de espinacas o acelgas (hojas limpias y crudas o apenas blanqueadas)
- 4 huevos duros
- 2 dientes de ajo y perejil picados
- 1 cucharada de orégano seco y ají molido
- 1 sobre de gelatina sin sabor
- Sal y pimienta a gusto
- Hilo de cocina (hilo choricero)
- Caldo de verduras o vino blanco (para el fondo de cocción)
Receta de matambre arrollado de carne, ingredientes
- Extender el matambre sobre la mesada con la capa de grasa hacia abajo. Retirar el exceso de grasa exterior con un cuchillo bien afilado para evitar que resulte pesado, pero dejando una lámina mínima para aportar humedad. Emparejar los bordes cortando los sobrantes para formar un rectángulo lo más regular posible.
- Salpimentar la superficie interna y espolvorear el ajo, el perejil, el orégano, el ají molido y la gelatina sin sabor en polvo de manera pareja.
- Colocar una cama uniforme con las hojas de espinaca. Por encima, disponer los bastones de zanahoria y las tiras de morrón. Alinear los huevos duros enteros.
- Enrollar la pieza apretando con firmeza desde el extremo de los huevos hacia adelante, cuidando que el relleno no escape por los laterales. Con el hilo de cocina, atar el arrollado haciendo un nudo inicial y realizando pasadas a lo largo de toda la pieza cada 2 o 3 centímetros, rematando con firmeza.
- Disponer el arrollado en una asadera profunda. Verter una taza de caldo o vino blanco en la base, cubrir la fuente herméticamente con papel aluminio y llevar a horno bajo (160 °C) durante 1 hora y media a 2 horas. El vapor contenido ablandará las fibras duras del matambre.
- Retirar el papel aluminio, subir la temperatura a 200 °C y dejar dorar entre 15 y 20 minutos más, bañándolo con sus propios jugos. Dejar reposar al menos 20 minutos antes de cortar, para que las rodajas salgan perfectas.
En pocas palabras
- Matambre arrollado: Receta casera de matambre arrollado al horno con verduras y huevos duros.
- Preparación: Incluye limpieza, salpimentado, relleno con espinacas, zanahoria, morrón y huevos, y atado firme.
- Cocción: Horneado a baja temperatura cubierto, seguido de dorado a temperatura alta para un resultado jugoso.
Resumen generado por Thinkindot AI