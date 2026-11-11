Receta de matambre arrollado casero: la receta artesanal con huevo y verduras

El matambre arrollado es una marca registrada de la cocina criolla. Aunque la versión hervida y prensada para comer fría tiene un lugar ganado en cualquier mesa, la preparación al horno ofrece una alternativa distinta: carne dorada por fuera, tierna por dentro y con los jugos de las verduras concentrados en cada rodaja.

Lograr que la receta no quede seca ni se desarme al cortar, hay que respetar una serie de técnicas básicas, desde la limpieza del corte de carne hasta el atado y los tiempos de calor suave.