Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana en 30 minutos: fácil paso a paso y súper deliciosa

La tarta de jamón y queso es una receta que está llena de sabor y es una preparación ideal tanto para resolver un almuerzo rápido, como para sumar a la vianda del trabajo o compartir en una cena ligera. Sin embargo, lograr que el relleno no quede seco ni gomoso suele ser el desafío principal de esta receta.
Para darle una vuelta de tuerca, Maru Botana compartió su propia versión con un truco clave: elaborar una masa casera crocante y sumar claras batidas a punto nieve al ligue de quesos y crema, lo que garantiza una textura similar a la de un suflé, suave y bien cremosa.
Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana, ingredientes
Para un molde clásico de tarta de entre 24 y 26 centímetros, la receta lleva productos accesibles de cocina:
Para la masa casera:
- 300 g de harina común
- 150 g de manteca fría cortada en cubitos
- 1 cucharadita de sal fina
- 1 taza de agua bien fría
Para el relleno cremoso:
- 250 g de jamón cocido en fetas o cubos pequeños
- 400 g de queso cuartirolo (o cremoso)
- 1 taza de queso rallado fino
- 300 g de crema de leche
- 4 huevos (separadas las yemas de las claras)
- Sal y pimienta a gusto
Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana, paso a paso
- En un recipiente amplio, mezclar la harina con la sal y agregar la manteca fría. Arenar con la punta de los dedos hasta que queden migas finas, sin transmitir demasiado calor con las manos. Verter el agua fría de a poco hasta formar un bollo tierno. Estirar con palote sobre la mesada enharinada, forrar una tartera previamente enmantecada y llevar al horno medio durante 10 minutos para un precocido rápido.
- En un bol hondo, picar o cortar el jamón y el queso cuartirolo. Sumar las cuatro yemas de huevo, la crema de leche y casi todo el queso rallado (reservando un puñado para el final). Salpimentar y mezclar bien hasta integrar.
- En otro recipiente limpio y seco, batir las cuatro claras a punto nieve firme. Incorporarlas a la mezcla de jamón y quesos con una espátula y movimientos envolventes para no perder el aire que le dará la cremosidad al plato.
Armado y horneado final de la receta
- Retirar la base de tarta del horno tras su precocción de 10 minutos y volcar el relleno en su interior, emparejando suavemente la superficie. Espolvorear por encima el resto del queso rallado para favorecer una capa dorada y gratinada.
- Llevar la tarta al horno moderado durante aproximadamente 20 minutos más, hasta que la masa termine de cocinarse por completo y el centro quede firme, inflado y bien dorado.
- Un consejo clave de la cocinera: si sobra alguna porción para el día siguiente, conviene calentarla en horno convencional o eléctrico en lugar de microondas, asegurando que la base recupere toda su textura crujiente.
En pocas palabras
- Receta fácil: Maru Botana comparte su versión de tarta de jamón y queso.
- Ingredientes clave: Masa casera, jamón cocido, quesos, crema y claras batidas a punto nieve.
- Tip de cocción: Precocar la masa y finalizar en horno moderado para un resultado cremoso.
Resumen generado por Thinkindot AI