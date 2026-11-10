Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana en 30 minutos: fácil paso a paso y súper deliciosa

Para darle una vuelta de tuerca, Maru Botana compartió su propia versión con un truco clave: elaborar una masa casera crocante y sumar claras batidas a punto nieve al ligue de quesos y crema, lo que garantiza una textura similar a la de un suflé, suave y bien cremosa.

Receta de tarta de jamón y queso de Maru Botana, ingredientes

Para un molde clásico de tarta de entre 24 y 26 centímetros, la receta lleva productos accesibles de cocina: