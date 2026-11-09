Receta del dulce de frutillas casero: están de época y es un manjar

¡Hacer mermelada en casa es un viaje de ida y el aroma que invade la cocina mientras se cocina es sencillamente imbatible! El gran secreto de esta receta está en la paciencia durante la maceración: al dejar reposar las frutillas con el azúcar y ese toque mágico de jugo de limón, los jugos naturales se liberan y concentran todo el sabor y el color brillante de la fruta.

No hay conservantes ni ingredientes raros, solo la nobleza de la fruta fresca transformándose en una verdadera joya dulce, encima las frutillas están de temporadas y las podemos adquirir a precios razonables.