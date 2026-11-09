Receta del dulce de frutillas casero: están de época y es un manjar

La receta del dulce de frutillas casero es un manjar de temporada, requiere paciencia en su maceración para concentrar sabor y color, sin conservantes, ideal para tostadas o postres.
¡Hacer mermelada en casa es un viaje de ida y el aroma que invade la cocina mientras se cocina es sencillamente imbatible! El gran secreto de esta receta está en la paciencia durante la maceración: al dejar reposar las frutillas con el azúcar y ese toque mágico de jugo de limón, los jugos naturales se liberan y concentran todo el sabor y el color brillante de la fruta.
No hay conservantes ni ingredientes raros, solo la nobleza de la fruta fresca transformándose en una verdadera joya dulce, encima las frutillas están de temporadas y las podemos adquirir a precios razonables.
Lo mejor de todo es su enorme versatilidad para alegrar cualquier momento del día para untarla bien generosa sobre una tostada caliente con manteca a la mañana, volcar un hilo brillante sobre un yogurt natural o usarla como el toque maestro para coronar un cheesecake casero.
Guardar un frasco de esta mermelada en la heladera es tener a mano un mimo dulce y 100% natural listo para disfrutarse cuando quieras.
Receta del dulce de frutillas casero: ingredientes
- 1 kilo de frutillas frescas
- 750 gramos de azúcar
- Jugo de limón
Receta del dulce de frutillas casero: paso a paso
- Lavar bien las frutillas y sacarles el cabito. Colocar la fruta entera con el azúcar en una cacerola de fondo grueso y llevar a fuego lento.
- Dejar que se cocinen siempre a fuego muy lento hasta que la frutilla se desmenuce totalmente y se forme como una pasta, aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. Revolver de vez en cuando. A medida que la mermelada se va cocinando, se obtiene un color más intenso y una textura más espesa. Si se busca que sea más espesa, dejar cocinar por más tiempo, hasta 50 minutos.
- Agregar un toque de jugo de limón.
- Al enfriarse, la mermelada se pondrá más espesa. Envasar cuando aún está tibia en frascos bien limpios y guardar en la heladera hasta 4 meses
En pocas palabras
- Receta casera: preparación de dulce de frutillas artesanal, ideal para desayunos y postres.
- Proceso clave: la maceración prolongada con azúcar y limón realza el sabor y el color de la fruta.
- Conservación: envasar en frascos limpios y refrigerar hasta por 4 meses para disfrutar su sabor natural.