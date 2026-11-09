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Receta del dulce de frutillas casero: están de época y es un manjar

Esta receta de dulce de frutillas casero aprovecha la fruta de estación para acompañar en desayunos y meriendas

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Receta casera: preparación de dulce de frutillas artesanal, ideal para desayunos y postres.

Receta casera: preparación de dulce de frutillas artesanal, ideal para desayunos y postres.

La receta del dulce de frutillas casero es un manjar de temporada, requiere paciencia en su maceración para concentrar sabor y color, sin conservantes, ideal para tostadas o postres.

¡Hacer mermelada en casa es un viaje de ida y el aroma que invade la cocina mientras se cocina es sencillamente imbatible! El gran secreto de esta receta está en la paciencia durante la maceración: al dejar reposar las frutillas con el azúcar y ese toque mágico de jugo de limón, los jugos naturales se liberan y concentran todo el sabor y el color brillante de la fruta.

No hay conservantes ni ingredientes raros, solo la nobleza de la fruta fresca transformándose en una verdadera joya dulce, encima las frutillas están de temporadas y las podemos adquirir a precios razonables.

Lo mejor de todo es su enorme versatilidad para alegrar cualquier momento del día para untarla bien generosa sobre una tostada caliente con manteca a la mañana, volcar un hilo brillante sobre un yogurt natural o usarla como el toque maestro para coronar un cheesecake casero.

Guardar un frasco de esta mermelada en la heladera es tener a mano un mimo dulce y 100% natural listo para disfrutarse cuando quieras.

Receta del dulce de frutillas casero: ingredientes

  • 1 kilo de frutillas frescas
  • 750 gramos de azúcar
  • Jugo de limón

Receta del dulce de frutillas casero: paso a paso

  1. Lavar bien las frutillas y sacarles el cabito. Colocar la fruta entera con el azúcar en una cacerola de fondo grueso y llevar a fuego lento.
  2. Dejar que se cocinen siempre a fuego muy lento hasta que la frutilla se desmenuce totalmente y se forme como una pasta, aproximadamente de 40 minutos a 1 hora. Revolver de vez en cuando. A medida que la mermelada se va cocinando, se obtiene un color más intenso y una textura más espesa. Si se busca que sea más espesa, dejar cocinar por más tiempo, hasta 50 minutos.
  3. Agregar un toque de jugo de limón.
  4. Al enfriarse, la mermelada se pondrá más espesa. Envasar cuando aún está tibia en frascos bien limpios y guardar en la heladera hasta 4 meses

En pocas palabras

  • Receta casera: preparación de dulce de frutillas artesanal, ideal para desayunos y postres.
  • Proceso clave: la maceración prolongada con azúcar y limón realza el sabor y el color de la fruta.
  • Conservación: envasar en frascos limpios y refrigerar hasta por 4 meses para disfrutar su sabor natural.
Resumen generado por Thinkindot AI

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