Receta de salsa Alfredo cremosa con pocos ingredientes y rápida elaboración

La receta se elabora con un puñado de ingredientes básicos de cocina y menos de diez minutos sobre la hornalla, logra una textura envolvente que viste cualquier almuerzo o cena de domingo.

Aunque la fórmula más antigua de Roma se basaba únicamente en manteca, abundante queso y el agua caliente de la cocción de la pasta, las variantes modernas popularizaron el agregado de crema de leche y un toque sutil de ajo, logrando un cuerpo más espeso y untuoso.