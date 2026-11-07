Receta de salsa Alfredo cremosa con pocos ingredientes y rápida elaboración

A la hora de elevar un plato de fideos o pastas rellenas caseras, la salsa Alfredo se mantiene como una de las alternativas más elegidas por su rapidez y sabor. Nacida en la gastronomía italiana, esta receta de crema densa y aterciopelada se caracteriza por su sencillez.
La receta se elabora con un puñado de ingredientes básicos de cocina y menos de diez minutos sobre la hornalla, logra una textura envolvente que viste cualquier almuerzo o cena de domingo.
Aunque la fórmula más antigua de Roma se basaba únicamente en manteca, abundante queso y el agua caliente de la cocción de la pasta, las variantes modernas popularizaron el agregado de crema de leche y un toque sutil de ajo, logrando un cuerpo más espeso y untuoso.
El queso parmesano de buena calidad es la pieza central que no puede faltar, ya que su punto de salazón y aroma característico le dan la identidad definitiva al plato.
Receta de salsa Alfredo casera, ingredientes
Para acompañar una fuente generosa de pastas para cuatro comensales, se necesitan estos ingredientes:
- 1/4 taza de manteca.
- 1 taza de crema de leche.
- 1 diente de ajo machacado o rallado fino.
- 1 y 1/2 taza de queso parmesano recién rallado.
- 1/4 taza de perejil fresco picado bien chiquito.
- Sal y pimienta negra molida a gusto.
Receta de salsa Alfredo casera, paso a paso
- Colocar una sartén profunda o cacerola mediana sobre la hornalla a fuego medio-bajo y derretir la manteca con cuidado de que no se queme ni tome color marrón.
- Verter la taza de crema de leche y dejar cocinar a fuego suave durante unos 5 minutos, permitiendo que tome temperatura y empiece a reducir apenas.
- Incorporar el diente de ajo machacado y volcar el queso parmesano rallado en dos tandas. Mezclar de inmediato con cuchara de madera o batidor de alambre con movimientos rápidos y continuos hasta que el queso se derrita por completo y la mezcla se vuelva homogénea y brillante.
- Apagar el fuego, espolvorear el perejil fresco picado y rectificar con pimienta negra recién molida. Volcar directamente sobre los fideos recién colados o mezclar la pasta dentro de la sartén para que quede bien impregnada.
En pocas palabras
- Salsa Alfredo: Es una receta italiana cremosa, aterciopelada y fácil de preparar.
- Ingredientes básicos: Se elabora con manteca, queso parmesano, crema de leche y ajo.
- Preparación rápida: La salsa se cocina en menos de diez minutos sobre la hornalla.
Resumen generado por Thinkindot AI