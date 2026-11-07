Receta de Trucha: por qué este pescado es el ideal para cuidar el corazón, los músculos y el cerebro

Receta: trucha, proteínas y el cuidado de los músculos

Más allá de sus grasas saludables, la trucha es una fuente de proteínas de alto valor biológico. Estas proteínas proveen los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para sus funciones vitales. “Sus proteínas son de alto valor, por lo que ayuda a mantener la masa muscular, algo especialmente importante a medida que envejecemos”, señala Chávez, destacando su relevancia en el envejecimiento saludable.

El aporte proteico de la trucha es crucial para preservar la masa muscular, un aspecto clave en la salud a medida que los años avanzan. Constituye así una alternativa de calidad para diversificar el consumo de proteínas dentro de una alimentación variada.

Los omega-3 y su gran impacto cerebral

Los beneficios de los ácidos grasos omega-3 presentes en la trucha trascienden el ámbito cardiovascular y se extienden al cerebro y al sistema nervioso. Diversos estudios sugieren una asociación entre un mayor consumo de pescado y un menor riesgo de deterioro cognitivo y demencia.

Si bien la evidencia disponible no permite afirmar que el consumo exclusivo de trucha o de otros pescados pueda prevenir estas afecciones por sí solo, se considera que este pescado puede formar parte integral de un patrón alimentario que promueve la salud cerebral. Su inclusión contribuye a un enfoque preventivo general, más que a una solución aislada.

La trucha también aporta una serie de micronutrientes importantes, como selenio, fósforo, vitaminas B12, B6, niacina y D. La vitamina D, esencial para la absorción de calcio, y el fósforo colaboran en el mantenimiento de huesos y dientes saludables. El selenio, por su parte, actúa en los sistemas antioxidantes del cuerpo y fortalece el sistema inmunitario, mientras que las vitaminas del grupo B son vitales para el metabolismo y el sistema nervioso.

El color rosado de la trucha, similar al del salmón, no implica una identidad nutricional idéntica. Si bien ambos son pescados saludables, el salmón puede tener mayor cantidad de grasa y energía. Frente a pescados blancos como la merluza, la trucha tiende a ofrecer más grasa, energía y omega-3. La elección entre ellos depende de las necesidades nutricionales individuales y la variedad deseada en la dieta.

Además, una parte significativa de la trucha consumida en Argentina proviene de la producción local, especialmente de la Patagonia. La alimentación del pez en acuicultura puede influir en el perfil de suas grasas y su color, lo que explica variaciones incluso entre ejemplares de cultivo.

La recomendación general es consumir pescado al menos dos veces por semana, y la trucha puede ser una excelente opción en esa rotación. Se sugiere preparaciones al horno, al vapor, a la plancha o a la parrilla, métodos que utilizan poca grasa añadida. La fritura, especialmente con rebozados, incrementa las calorías y grasas, por lo que no es la técnica priorizada.

La trucha de acuicultura, que abunda en el mercado argentino, conserva gran parte de sus propiedades nutricionales. Es una buena fuente de proteínas de alta calidad, grasas saludables como los omega-3 EPA y DHA, y vitaminas y minerales. Las diferencias con la trucha salvaje radican principalmente en la alimentación y las condiciones de crianza, que pueden modificar el perfil graso.

Un punto a favor de la trucha es su bajo contenido de mercurio, lo que la convierte en una opción segura para la mayoría de las personas. Elegir especies con bajo nivel de este contaminante y variar el consumo de pescados son estrategias clave para minimizar la exposición.

La textura tierna de la trucha cocida la hace muy apta para niños y adultos mayores, incluso para quienes tienen dificultades para masticar. Es importante asegurar la ausencia de espinas en los más pequeños y una cocción adecuada para todos. Incorporar este pescado a la dieta no exige grandes cambios, sino sumar una alternativa más a una alimentación saludable y diversificada.