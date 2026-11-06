Receta de cheesecake de durazno sin horno y llena de sabor

Esta receta es ideal para prepararla el fin de semana y servirla como postre exquisito luego de los almuerzos del sábado o domingo o reuniones con amigos.

A diferencia de las recetas clásicas de pastelería que exigen una cocción larga y delicada a baño maría dentro del horno, esta fórmula simplificada prescinde por completo del calor. Con apenas unos minutos de batido y un buen tiempo de frío en la heladera, la preparación toma cuerpo y firmeza sin perder cremosidad.