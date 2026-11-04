Receta de ñoquis de batata: una opción diferente que todos pedirán repetirse

La característica fundamental de los ñoquis es de hecho su suavidad, que solo se puede garantizar evitando añadir demasiada harina a la masa, así como claramente no trabajar demasiado la masa.

Es muy importante no añadir demasiada harina, para evitar tener ñoquis duros o gomosos, por eso es indispensable elegir una batata adecuada.

El sabor delicado tirando a dulzón combina perfectamente con salsas a base de quesos sobre todo el azul, o también con mateca y salvia.

Receta de ñoquis de batata: ingredientes

350 gramos batata, comote o boniato

150 gramos harina

1 yema de huevo

sal

pimienta

Nuez moscada

Receta de ñoquis de batata: paso a paso