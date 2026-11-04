Receta de ñoquis de batata: una opción diferente que todos pedirán repetirse

Los ñoquis de batata son la excusa perfecta para romper con la rutina sin alejarse del abrazo reconfortante de un buen plato casero. Con su suave toque dulzón y esa textura delicada que se deshace en la boca, esta gran y original receta se ha ganado un lugar de honor en la mesa argentina, demostrando que hay vida y mucho sabor más allá de la versión clásica de papa.
Estos ñoquis de batata combinados con una salsa bien sabrosa o apenas salteados en manteca y hierbas, convierten cualquier almuerzo en un verdadero festín.
Es una receta original y colorida de ñoquis, simplemente reemplaza la papa por batata (boniato) esto le dará más dulzor y color a tu plato, es un éxito garantizado.
La característica fundamental de los ñoquis es de hecho su suavidad, que solo se puede garantizar evitando añadir demasiada harina a la masa, así como claramente no trabajar demasiado la masa.
Es muy importante no añadir demasiada harina, para evitar tener ñoquis duros o gomosos, por eso es indispensable elegir una batata adecuada.
El sabor delicado tirando a dulzón combina perfectamente con salsas a base de quesos sobre todo el azul, o también con mateca y salvia.
Receta de ñoquis de batata: ingredientes
- 350 gramos batata, comote o boniato
- 150 gramos harina
- 1 yema de huevo
- sal
- pimienta
- Nuez moscada
Receta de ñoquis de batata: paso a paso
- Pelar las batatas y cortarlas en trozos del mismo tamaño.
- Hervirlas hasta que estén blandas o también se los puede ablandar en el horno.
- Cuando estén blandas pasarlas por el pasapurés, o aplastarlas con la ayuda de un tenedor,
- Tan pronto como estén bien frías, añadir la sal, la pimienta y la harina.
- Queda genial una ralladura de nuez moscada.
- Si la masa resulta aún húmeda, añadir más harina, sin excederse. Cuanta más harina añadáis, más duros quedarán los ñoquis.
- De la masa obtenida, hacer cordones de aproximadamente 1 centímetro de grosor y dividirlos en pedazos de aproximadamente 1 centímetro de longitud.
- Pasar cada pedazo sobre el utensilio adecuado para rayar los ñoquis o usar los dientes de un tenedor.
- Cocerlos en agua salada estarán listos cuando suban a la superficie).
En pocas palabras
- Receta de ñoquis: se presenta una alternativa de ñoquis de batata, destacando su dulzor y textura.
- Consejos clave: se enfatiza el uso moderado de harina para obtener ñoquis suaves y evitar que queden duros.