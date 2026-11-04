Bocaditos sin azúcar tipo Holanda: una receta fácil y rápida con solo dos ingredientes

La búsqueda de opciones dulces y caseras, que además sean sencillas y requieran pocos ingredientes, encuentra una solución práctica en los bocaditos sin azúcar tipo Holanda. Esta receta, compartida por la cuenta de Instagram @evecocinaybienestar, promete una golosina fácil de preparar sin necesidad de encender el horno.
El método consiste en la combinación de dos elementos principales: dulce de leche sin azúcar y leche en polvo sin lactosa. Estos se mezclan hasta formar una masa compacta y maleable, lista para ser estirada y cortada en porciones pequeñas, convirtiéndose en una alternativa para merendar o para compartir en reuniones familiares.
Para la preparación se requiere una taza de dulce de leche sin azúcar (aproximadamente 250 gramos) y una taza de leche en polvo sin lactosa (alrededor de 100 gramos). Si bien el nombre de la receta sugiere la ausencia de azúcar añadida, se recomienda revisar las etiquetas de los productos para conocer su composición nutricional completa.
Receta paso a paso para los bocaditos
El proceso comienza integrando el dulce de leche sin azúcar y la leche en polvo en un recipiente hasta lograr una masa homogénea y fácil de manipular. Luego, la preparación se extiende entre dos hojas de papel manteca hasta alcanzar el grosor deseado.
Para facilitar el corte, la masa se enfría en el freezer por unos minutos hasta que tome firmeza. Una vez fría, se retira la hoja superior de papel manteca y se cortan cuadrados pequeños y parejos con un cuchillo.
Cómo hacer la presentación con coco rallado de la receta
Como toque final, y de manera opcional, se puede espolvorear coco rallado sobre la base del plato para evitar que los bocaditos se peguen y, al mismo tiempo, aportar una textura diferente a la presentación. De esta forma, se obtiene una golosina casera práctica y accesible, lista para disfrutar.