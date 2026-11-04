Bocaditos sin azúcar tipo Holanda: una receta fácil y rápida con solo dos ingredientes

Receta paso a paso para los bocaditos

El proceso comienza integrando el dulce de leche sin azúcar y la leche en polvo en un recipiente hasta lograr una masa homogénea y fácil de manipular. Luego, la preparación se extiende entre dos hojas de papel manteca hasta alcanzar el grosor deseado.

Para facilitar el corte, la masa se enfría en el freezer por unos minutos hasta que tome firmeza. Una vez fría, se retira la hoja superior de papel manteca y se cortan cuadrados pequeños y parejos con un cuchillo.

Cómo hacer la presentación con coco rallado de la receta

Como toque final, y de manera opcional, se puede espolvorear coco rallado sobre la base del plato para evitar que los bocaditos se peguen y, al mismo tiempo, aportar una textura diferente a la presentación. De esta forma, se obtiene una golosina casera práctica y accesible, lista para disfrutar.