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Receta de tiramisú con vainillas y queso crema: fácil de hacer y con 5 ingredientes

La receta de tiramisú simplificada con queso crema y vainillas, evita los huevos crudos y el mascarpone, ideal para una preparación rápida y segura

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de tiramisú práctico es fácil de preparar y es ideal para sorprender a la familia.

La receta de tiramisú práctico es fácil de preparar y es ideal para sorprender a la familia.

El tiramisú es sin dudas una de las creaciones más representativas de la gastronomía italiana y una receta favorita absoluta a la hora de elegir el postre en la Argentina. Sin embargo, su versión original suele exigir ingredientes costosos y no todos tienen la posibilidad de elaborarla.

Ingredientes como como el mascarpone o técnicas que requieren pasteurizar huevos, a menudo desalienta a quienes buscan rapidez cuando preparan una receta.

Por suerte, existe una variante simplificada que resuelve todo en un par de pasos, usando vainillas tradicionales y queso crema untable.

Esta alternativa prescinde por completo de los huevos crudos, lo que la vuelve mucho más segura, liviana y accesible para preparar en cualquier momento.

La intensidad del café combinada con la suavidad del queso crema y el toque amargo del cacao puro logran ese balance justo que convierte a este postre en el cierre ideal para un almuerzo de domingo o una cena improvisada.

Receta de tiramisú con vainillas y queso crema, ingredientes

  • 200 g de queso crema tipo americano o untable firme (a temperatura ambiente).
  • 3/4 taza de azúcar impalpable (o azúcar común fina).
  • 1 paquete de galletitas vainillas (cantidad necesaria según el molde).
  • 1 cucharadita colmada de café molido o instantáneo (disuelto en agua tibia).
  • Cacao amargo en polvo (para espolvorear la superficie).
  • Opcional para aromatizar: 1 cucharada de licor de café, amaretto o ron.

Receta de tiramisú con vainillas y queso crema, ingredientes

  1. En un bol amplio, batir el queso crema a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable, el café y, si se desea, unas gotas de licor o ron. Integrar con batidor de mano o espátula hasta obtener una crema lisa, sedosa y sin grumos.
  2. Disponer un recipiente rectangular o copas individuales. Pasar rápidamente las vainillas por el café tibio (apenas una pasada para evitar que se ablanden de más) y acomodarlas formando una base firme y pareja en el fondo.
  3. Volcar una capa generosa de la crema de queso sobre las vainillas humedecidas. Si el molde es profundo, se puede repetir una segunda capa de vainillas embebidas y cubrir nuevamente con el resto de la crema.
  4. Con ayuda de un colador fino o tamiz, espolvorear una capa pareja de cacao amargo puro en polvo sobre toda la superficie. Para sumar textura, se pueden agregar algunos trocitos de vainillas desgranadas o rulos de chocolate amargo.
  5. Llevar el postre a la heladera durante al menos 30 a 45 minutos antes de servir. Este golpe de frío resulta fundamental para que la crema tome consistencia, las galletitas absorban la humedad justa y los sabores se asienten por completo.

En pocas palabras

  • Tiramisú fácil: Receta simplificada con vainillas y queso crema, evitando huevos crudos.
  • Ingredientes clave: Queso crema, azúcar impalpable, vainillas, café y cacao son esenciales.
  • Preparación rápida: Se arma en capas y se enfría por 30-45 minutos para lograr consistencia.
Resumen generado por Thinkindot AI

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