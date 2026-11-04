Receta de tiramisú con vainillas y queso crema: fácil de hacer y con 5 ingredientes

El tiramisú es sin dudas una de las creaciones más representativas de la gastronomía italiana y una receta favorita absoluta a la hora de elegir el postre en la Argentina. Sin embargo, su versión original suele exigir ingredientes costosos y no todos tienen la posibilidad de elaborarla.
Ingredientes como como el mascarpone o técnicas que requieren pasteurizar huevos, a menudo desalienta a quienes buscan rapidez cuando preparan una receta.
Por suerte, existe una variante simplificada que resuelve todo en un par de pasos, usando vainillas tradicionales y queso crema untable.
Esta alternativa prescinde por completo de los huevos crudos, lo que la vuelve mucho más segura, liviana y accesible para preparar en cualquier momento.
La intensidad del café combinada con la suavidad del queso crema y el toque amargo del cacao puro logran ese balance justo que convierte a este postre en el cierre ideal para un almuerzo de domingo o una cena improvisada.
Receta de tiramisú con vainillas y queso crema, ingredientes
- 200 g de queso crema tipo americano o untable firme (a temperatura ambiente).
- 3/4 taza de azúcar impalpable (o azúcar común fina).
- 1 paquete de galletitas vainillas (cantidad necesaria según el molde).
- 1 cucharadita colmada de café molido o instantáneo (disuelto en agua tibia).
- Cacao amargo en polvo (para espolvorear la superficie).
- Opcional para aromatizar: 1 cucharada de licor de café, amaretto o ron.
Receta de tiramisú con vainillas y queso crema, ingredientes
- En un bol amplio, batir el queso crema a temperatura ambiente junto con el azúcar impalpable, el café y, si se desea, unas gotas de licor o ron. Integrar con batidor de mano o espátula hasta obtener una crema lisa, sedosa y sin grumos.
- Disponer un recipiente rectangular o copas individuales. Pasar rápidamente las vainillas por el café tibio (apenas una pasada para evitar que se ablanden de más) y acomodarlas formando una base firme y pareja en el fondo.
- Volcar una capa generosa de la crema de queso sobre las vainillas humedecidas. Si el molde es profundo, se puede repetir una segunda capa de vainillas embebidas y cubrir nuevamente con el resto de la crema.
- Con ayuda de un colador fino o tamiz, espolvorear una capa pareja de cacao amargo puro en polvo sobre toda la superficie. Para sumar textura, se pueden agregar algunos trocitos de vainillas desgranadas o rulos de chocolate amargo.
- Llevar el postre a la heladera durante al menos 30 a 45 minutos antes de servir. Este golpe de frío resulta fundamental para que la crema tome consistencia, las galletitas absorban la humedad justa y los sabores se asienten por completo.
En pocas palabras
- Tiramisú fácil: Receta simplificada con vainillas y queso crema, evitando huevos crudos.
- Ingredientes clave: Queso crema, azúcar impalpable, vainillas, café y cacao son esenciales.
- Preparación rápida: Se arma en capas y se enfría por 30-45 minutos para lograr consistencia.
Resumen generado por Thinkindot AI