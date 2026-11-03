Receta de la salsa casera de Narda Lepes: es simple, deliciosa y sólo tiene 3 ingredientes

Todo va junto a la olla desde el primer minuto. A medida que la mezcla rompe en hervor y baja a fuego lento, la manteca se emulsiona con la acidez natural del tomate, suavizándola sin necesidad de recurrir al clásico chorrito de azúcar.

La cebolla, sumergida en la preparación, aporta su dulzura de forma gradual, aromatizando el ambiente con ese perfume nostálgico que evoca a los domingos en familia.

Tras unos veinte o treinta minutos de hervor suave, el milagro está hecho. Se retiran las dos mitades de cebolla que ya cumplieron su misión y lo que queda en la cacerola es una salsa untuosa, brillante y de sabor profundo.

Con esta fórmula, Narda demuestra que en la cocina muchas veces menos es más. Una alternativa accesible, rendidora y exprés que rescata la esencia de lo casero sin exigir credenciales de chef profesional. Una verdadera lección de eficiencia para devolverle el sabor auténtico a las pastas de todos los días.

“Te voy a decir una salsa que, te lo juro por Dios, no lleva nada. No tenés que hacer nada. Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, detalló Narda Lepes.

Receta de la salsa casera de Narda Lepes: ingredientes

1 litro de puré de tomate o tomate triturado

100 gramos de manteca

1/2 cebolla pelada

Sal y pimienta a gusto

Albahaca u otros condimentos (opcional)

Receta de la salsa casera de Narda Lepes: paso a paso