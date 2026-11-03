Receta de la salsa casera de Narda Lepes: es simple, deliciosa y sólo tiene 3 ingredientes

En el imaginario popular, lograr una salsa de tomate magistral requiere horas al fuego, un picado milimétrico y una lista de ingredientes interminable. Sin embargo, Narda Lepes referente indiscutida de la gastronomía argentina decidió echar por tierra este mito con una receta que desconcierta por su sencillez: apenas tres elementos básicos y un procedimiento al alcance de cualquiera.
El secreto no reside en técnicas estrambóticas ni en especias exóticas. La magia de esta receta radica en el respeto por los productos y en la paciencia del calor suave.
Basta con reunir tomates perita bien maduros (o una buena lata de tomates pelados enteros), una generosa cantidad de manteca y una cebolla pelada cortada a la mitad. Sin picar, sin dorar previamente y sin saltear.
Todo va junto a la olla desde el primer minuto. A medida que la mezcla rompe en hervor y baja a fuego lento, la manteca se emulsiona con la acidez natural del tomate, suavizándola sin necesidad de recurrir al clásico chorrito de azúcar.
La cebolla, sumergida en la preparación, aporta su dulzura de forma gradual, aromatizando el ambiente con ese perfume nostálgico que evoca a los domingos en familia.
Tras unos veinte o treinta minutos de hervor suave, el milagro está hecho. Se retiran las dos mitades de cebolla que ya cumplieron su misión y lo que queda en la cacerola es una salsa untuosa, brillante y de sabor profundo.
Con esta fórmula, Narda demuestra que en la cocina muchas veces menos es más. Una alternativa accesible, rendidora y exprés que rescata la esencia de lo casero sin exigir credenciales de chef profesional. Una verdadera lección de eficiencia para devolverle el sabor auténtico a las pastas de todos los días.
“Te voy a decir una salsa que, te lo juro por Dios, no lleva nada. No tenés que hacer nada. Te comprás una botella de un litro de puré de tomate, medio pan de manteca y media cebolla”, detalló Narda Lepes.
Receta de la salsa casera de Narda Lepes: ingredientes
- 1 litro de puré de tomate o tomate triturado
- 100 gramos de manteca
- 1/2 cebolla pelada
- Sal y pimienta a gusto
- Albahaca u otros condimentos (opcional)
Receta de la salsa casera de Narda Lepes: paso a paso
- Colocar en una olla fría la manteca, el puré de tomate y la media cebolla pelada.
- Agregar sal, pimienta y albahaca si se desea.
- Encender el fuego al mínimo.
- Tapar la olla de forma parcial, dejando una parte destapada.
- Cocinar durante 25 minutos sin revolver.
- Verificar la cocción: si la manteca se integró y la cebolla está blanda, apagar.
- Si es necesario, cocinar unos minutos más.
- Dividir en porciones una vez lista.
En pocas palabras
- Receta simple: Narda Lepes comparte una salsa casera con solo tres ingredientes básicos y un procedimiento sencillo.
- Ingredientes clave: tomates perita maduros (o puré), manteca y cebolla son los componentes principales de esta preparación.
- Sabor auténtico: la cocción lenta permite emulsionar la manteca con la acidez del tomate, realzando su sabor natural.