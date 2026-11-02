Receta del Omelette: rápida, sencilla y súper esponjosa

Conocé los secretos de la receta del omelette de jamón y queso sea un éxito, una preparación que no lleva más de 10 minutos.
El omelette o tortilla francesa es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con manteca o aceite, en una sartén. La versatilidad de este plato es tan grande que existen innumerables variaciones, lo podés comer solo o con cualquier tipo de relleno, proteínas, verduras, quesos o fiambres.
En este caso te traemos una receta fácil de preparar con jamón y queso. El plato ideal para un desayuno, almuerzo, cena, plato principal o una excelente y completa guarnición.
El omelette es una de las mejores opciones para comer cuando estás apurado, ya que se hace en muy poco tiempo. La receta más fácil y que te queda súper esponjosa.
Receta del omelette: ingredientes
- 2 huevos
- 1/4 taza de leche
- sal
- pimienta negra
- 1 cucharada de manteca
- Relleno opcional (queso, jamón, verduras, etc.)
Receta del omelette: paso a paso
- En un bol pequeño, batir los huevos, la leche, la sal y la pimienta negra.
- Calentar la manteca o aceite en una sartén a fuego medio.
- Verter la mezcla de huevo en la sartén y cocinar durante 2-3 minutos por cada lado, o hasta que el omelette esté cocido a tu gusto.
- Agregar el relleno opcional y doblar el omelette por la mitad.
- Servir inmediatamente.
Receta del omelette: tips para que te quede perfecto
Aunque es una receta muy simple, tiene algunos detallitos que harán que nuestra omelette de queso y jamón sea irresistible.
- Tendremos que condimentar los huevos y batirlos ligeramente, la idea es mezclar las claras y las yemas, pero no batir para incorporar aire.
- El sartén debe estar precalentado y con aceite, así nos aseguraremos de que no se pegue y de que se forme una “costra ligeramente crujiente” que le dará estructura y nos ayudará a que no se rompa cuando la doblamos.
- Apenas pongamos el huevo en el sartén pondremos el jamón y queso del relleno, así se alcanzarán a calentar.
- Podemos doblar nuestra omelette en 2 o 3 partes, pero eso es personal, debemos doblarla antes de que esté totalmente cocida.
- Las versiones más puristas dicen que el huevo debe quedar ligeramente húmedo en el interior.
En pocas palabras
- Omelette de jamón y queso: una receta rápida y versátil ideal para cualquier comida del día.
- Preparación sencilla: requiere 2 huevos, leche y condimentos, con un relleno opcional.
- Tips para el éxito: batir los huevos sin airear, usar sartén precalentado y agregar relleno al inicio.