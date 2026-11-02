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Receta del Omelette: rápida, sencilla y súper esponjosa

Para un desayuno, almuerzo o cena, la receta del omelette de jamón y queso se convierte en una opción ideal por su versatilidad y facilidad de preparación

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Omelette de jamón y queso: una receta rápida y versátil ideal para cualquier comida del día.

Omelette de jamón y queso: una receta rápida y versátil ideal para cualquier comida del día.

Conocé los secretos de la receta del omelette de jamón y queso sea un éxito, una preparación que no lleva más de 10 minutos.

El omelette o tortilla francesa es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con manteca o aceite, en una sartén. La versatilidad de este plato es tan grande que existen innumerables variaciones, lo podés comer solo o con cualquier tipo de relleno, proteínas, verduras, quesos o fiambres.

En este caso te traemos una receta fácil de preparar con jamón y queso. El plato ideal para un desayuno, almuerzo, cena, plato principal o una excelente y completa guarnición.

El omelette es una de las mejores opciones para comer cuando estás apurado, ya que se hace en muy poco tiempo. La receta más fácil y que te queda súper esponjosa.

Receta del omelette: ingredientes

  • 2 huevos
  • 1/4 taza de leche
  • sal
  • pimienta negra
  • 1 cucharada de manteca
  • Relleno opcional (queso, jamón, verduras, etc.)

Receta del omelette: paso a paso

  1. En un bol pequeño, batir los huevos, la leche, la sal y la pimienta negra.
  2. Calentar la manteca o aceite en una sartén a fuego medio.
  3. Verter la mezcla de huevo en la sartén y cocinar durante 2-3 minutos por cada lado, o hasta que el omelette esté cocido a tu gusto.
  4. Agregar el relleno opcional y doblar el omelette por la mitad.
  5. Servir inmediatamente.

Receta del omelette: tips para que te quede perfecto

Aunque es una receta muy simple, tiene algunos detallitos que harán que nuestra omelette de queso y jamón sea irresistible.

  • Tendremos que condimentar los huevos y batirlos ligeramente, la idea es mezclar las claras y las yemas, pero no batir para incorporar aire.
  • El sartén debe estar precalentado y con aceite, así nos aseguraremos de que no se pegue y de que se forme una “costra ligeramente crujiente” que le dará estructura y nos ayudará a que no se rompa cuando la doblamos.
  • Apenas pongamos el huevo en el sartén pondremos el jamón y queso del relleno, así se alcanzarán a calentar.
  • Podemos doblar nuestra omelette en 2 o 3 partes, pero eso es personal, debemos doblarla antes de que esté totalmente cocida.
  • Las versiones más puristas dicen que el huevo debe quedar ligeramente húmedo en el interior.

En pocas palabras

  • Omelette de jamón y queso: una receta rápida y versátil ideal para cualquier comida del día.
  • Preparación sencilla: requiere 2 huevos, leche y condimentos, con un relleno opcional.
  • Tips para el éxito: batir los huevos sin airear, usar sartén precalentado y agregar relleno al inicio.
Resumen generado por Thinkindot AI

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