Receta del Omelette: rápida, sencilla y súper esponjosa

El omelette o tortilla francesa es un plato elaborado con huevo batido y cocinado con manteca o aceite, en una sartén. La versatilidad de este plato es tan grande que existen innumerables variaciones, lo podés comer solo o con cualquier tipo de relleno, proteínas, verduras, quesos o fiambres.

En este caso te traemos una receta fácil de preparar con jamón y queso. El plato ideal para un desayuno, almuerzo, cena, plato principal o una excelente y completa guarnición.