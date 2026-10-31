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¡Qué rico!

Receta de pollo a la mostaza fácil y muy sabroso para hacer en casa

Con ingredientes sencillos y un proceso rápido, la receta de pollo a la mostaza se presenta como una opción ideal para disfrutar en casa

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de pollo a la mostaza es un clásico que no pasa de moda y es un plato bastante económico.

La receta de pollo a la mostaza es un clásico que no pasa de moda y es un plato bastante económico.

La carne de pollo es muy codiciada para todo tipo de preparaciones en la cocina. Y una receta que está llena de sabor, es bastante económica y le encanta a todo el mundo, es el pollo a la mostaza, un plato que nunca pasa de moda.

Esta receta se consolidó como uno de los platos de mayor arraigo en las mesas familiares y cartas de bodegones.

Su vigencia no responde a modas pasajeras, sino a una combinación precisa de accesibilidad, rapidez y un balance de sabores que transforma ingredientes cotidianos en una preparación con carácter y profundidad gastronómica.

Receta de pollo a la mostaza, ingredientes

  • 1 kg de pollo: puede ser suprema (pechuga) cortada en cubos o medallones
  • 3 a 4 cucharadas de mostaza
  • 200 ml de crema de leche
  • 1 cebolla grande y 1 diente de ajo
  • 100 ml de vino blanco seco
  • Aceite
  • Manteca
  • Sal y pimienta negra molida
  • Hierbas frescas (tomillo, romero o perejil picado para el final)

Receta de pollo a la mostaza, paso a paso

  1. En una sartén amplia con un fondo de aceite o manteca caliente, dorar las piezas de pollo salpimentadas a fuego medio-alto. No se busca cocinarlas por completo en esta etapa, sino generar una costra dorada. Retirar y reservar.
  2. En la misma sartén, reducir la potencia del fuego e incorporar la cebolla junto con el ajo. Cocinar hasta que la cebolla quede transparente, evitando que se queme.
  3. Verter el vino blanco raspando suavemente el fondo con una cuchara de madera para despegar los jugos caramelizados del pollo. Dejar evaporar el alcohol durante unos dos minutos.
  4. Bajar el fuego e integrar la mostaza, mezclando bien con las verduras. Sumar la crema de leche y remover hasta lograr un color uniforme.
  5. Reincorporar las presas de pollo junto con los jugos que hayan liberado en el plato. Tapar y dejar cocinar a fuego bajo entre 10 y 15 minutos (o hasta que la carne esté en su punto exacto y la salsa haya espesado levemente). Rectificar sal y pimienta.

Con qué guarnición acompañar la receta

Dada la cremosidad e intensidad de la salsa, los especialistas coinciden en que los mejores acompañamientos de esta receta, son aquellos neutros capaces de absorberla:

  • Papas: en formato de puré cremoso con nuez moscada, al horno con piel o simplemente hervidas al natural.
  • Arroz blanco: particularmente variedades de grano.
  • Verduras salteadas: chauchas, zanahorias o calabazas al vapor para aportar frescura.

En pocas palabras

  • Receta de pollo a la mostaza: Una preparación clásica, económica y sabrosa, ideal para mesas familiares.
  • Ingredientes principales: Incluye 1 kg de pollo, mostaza, crema de leche, vino blanco y verduras como cebolla y ajo.
  • Guarnición sugerida: Se acompaña mejor con puré de papas, arroz blanco o verduras salteadas para equilibrar la cremosidad de la salsa.
Resumen generado por Thinkindot AI

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