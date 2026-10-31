Receta de pollo a la mostaza fácil y muy sabroso para hacer en casa

La carne de pollo es muy codiciada para todo tipo de preparaciones en la cocina. Y una receta que está llena de sabor, es bastante económica y le encanta a todo el mundo, es el pollo a la mostaza, un plato que nunca pasa de moda.
Esta receta se consolidó como uno de los platos de mayor arraigo en las mesas familiares y cartas de bodegones.
Su vigencia no responde a modas pasajeras, sino a una combinación precisa de accesibilidad, rapidez y un balance de sabores que transforma ingredientes cotidianos en una preparación con carácter y profundidad gastronómica.
Receta de pollo a la mostaza, ingredientes
- 1 kg de pollo: puede ser suprema (pechuga) cortada en cubos o medallones
- 3 a 4 cucharadas de mostaza
- 200 ml de crema de leche
- 1 cebolla grande y 1 diente de ajo
- 100 ml de vino blanco seco
- Aceite
- Manteca
- Sal y pimienta negra molida
- Hierbas frescas (tomillo, romero o perejil picado para el final)
Receta de pollo a la mostaza, paso a paso
- En una sartén amplia con un fondo de aceite o manteca caliente, dorar las piezas de pollo salpimentadas a fuego medio-alto. No se busca cocinarlas por completo en esta etapa, sino generar una costra dorada. Retirar y reservar.
- En la misma sartén, reducir la potencia del fuego e incorporar la cebolla junto con el ajo. Cocinar hasta que la cebolla quede transparente, evitando que se queme.
- Verter el vino blanco raspando suavemente el fondo con una cuchara de madera para despegar los jugos caramelizados del pollo. Dejar evaporar el alcohol durante unos dos minutos.
- Bajar el fuego e integrar la mostaza, mezclando bien con las verduras. Sumar la crema de leche y remover hasta lograr un color uniforme.
- Reincorporar las presas de pollo junto con los jugos que hayan liberado en el plato. Tapar y dejar cocinar a fuego bajo entre 10 y 15 minutos (o hasta que la carne esté en su punto exacto y la salsa haya espesado levemente). Rectificar sal y pimienta.
Con qué guarnición acompañar la receta
Dada la cremosidad e intensidad de la salsa, los especialistas coinciden en que los mejores acompañamientos de esta receta, son aquellos neutros capaces de absorberla:
- Papas: en formato de puré cremoso con nuez moscada, al horno con piel o simplemente hervidas al natural.
- Arroz blanco: particularmente variedades de grano.
- Verduras salteadas: chauchas, zanahorias o calabazas al vapor para aportar frescura.
En pocas palabras
- Receta de pollo a la mostaza: Una preparación clásica, económica y sabrosa, ideal para mesas familiares.
- Ingredientes principales: Incluye 1 kg de pollo, mostaza, crema de leche, vino blanco y verduras como cebolla y ajo.
- Guarnición sugerida: Se acompaña mejor con puré de papas, arroz blanco o verduras salteadas para equilibrar la cremosidad de la salsa.
Resumen generado por Thinkindot AI