Receta de empanada de atún caseras y muy sabrosas: con relleno jugoso y masa crocante

Con un relleno de atún, verduras salteadas y condimentos clásicos, esta receta de empanadas caseras son una opción exquisita y práctica para cuando uno no sabe qué cocinar o quiere codearse de buen sabor, cualquier día de la semana.

El principal desafío al elaborar la receta de empanadas de atún, radica en la textura final: evitar que el relleno quede reseco o que el exceso de líquido humedezca la masa antes de entrar al horno.