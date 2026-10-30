Receta de empanada de atún caseras y muy sabrosas: con relleno jugoso y masa crocante

Las empanadas de atún se hacen son una receta sencilla y con una variante de las delicias tradicionales que más le gusta a la gente. Influenciada por la cocina gallega, esta receta se destaca por el equilibrio de sus ingredientes.
Con un relleno de atún, verduras salteadas y condimentos clásicos, esta receta de empanadas caseras son una opción exquisita y práctica para cuando uno no sabe qué cocinar o quiere codearse de buen sabor, cualquier día de la semana.
El principal desafío al elaborar la receta de empanadas de atún, radica en la textura final: evitar que el relleno quede reseco o que el exceso de líquido humedezca la masa antes de entrar al horno.
Receta de empanadas de atún, ingredientes
- 12 tapas de empanadas (preferentemente de hojaldre o estilo criollo para horno)
- 2 latas de atún en conserva (al natural o en aceite, escurrido)
- 2 cebollas comunes y medianas, picadas en brunoise fina
- 2 ramas de cebolla de verdeo (la parte blanca para el salteado y la verde para el final)
- 1/2 pimiento morrón rojo, picado en cubos pequeños
- 1 tomate perita rallado o 3 cucharadas de puré de tomate
- 2 huevos duros, picados
- 8 a 10 aceitunas verdes, descarozadas y fileteadas
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- Sal y pimienta negra a gusto
- 2 cucharadas de aceite de oliva o girasol para el sofrito
- 1 huevo batido (para pincelar antes de hornear).
Receta de empanadas de atún, paso a paso
- En una sartén amplia con un fondo de aceite, dorar a fuego medio la cebolla común, la parte blanca del verdeo y el morrón con una pizca de sal para acelerar el sudado. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas y transparentes (aproximadamente 8 a 10 minutos).
- Sumar el tomate rallado o puré junto con el pimentón, el comino y la pimienta. Cocinar por 3 a 5 minutos a fuego bajo para reducir el exceso de líquido. Retirar la sartén del calor.
- Con la base tibia, desmenuzar e incorporar el atún escurrido, la parte verde picada del verdeo, las aceitunas y el huevo duro picado. Mezclar suavemente para no romper en exceso el pescado y dejar enfriar por completo en heladera (el relleno frío facilita el repulgue y evita que la masa se ablande).
- Disponer una porción generosa en el centro de cada disco de masa, humedecer apenas los bordes con agua, cerrar expulsando el aire interior y sellar con repulgue tradicional o tenedor. Colocar en una placa previamente aceitada o enharinada, pincelar la superficie con huevo batido y llevar a horno precalentado a 200 °C durante 15 a 18 minutos, o hasta observar un dorado uniforme.
En pocas palabras
- Empanadas de atún: Una receta sencilla con influencias gallegas y equilibrio de ingredientes.
- Preparación: Implica saltear verduras, sumar atún y otros ingredientes, y hornear hasta dorar.
- Desafío clave: Lograr la textura correcta del relleno para evitar que quede seco o húmedo.
Resumen generado por Thinkindot AI