Receta de chimichurri que usan en las pizzerías y que realza el sabor de las pizzas de molde y a la piedra

La clave de este chimichurri para pizza está en afinar el picado de las hierbas y equilibrar la proporción de vinagre para no opacar el perfil de la salsa de tomate ni el punto graso del queso.

A diferencia del chimichurri que se usa en el asado para carnes o choripanes, muchas veces rústico y con hojas más enteras, esta variante busca una distribución pareja que permita pincelar la superficie de la pizza recién salida del horno.