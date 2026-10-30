Receta de chimichurri que usan en las pizzerías y que realza el sabor de las pizzas de molde y a la piedra

El chimichurri dejó de ser patrimonio exclusivo del asado y las achuras. En los últimos años, pizzerías tradicionales incorporaron su propia versión de esta receta como el toque final a cualquier variedad de pizza, pero sobre todo a la clásica mozzarella.
La clave de este chimichurri para pizza está en afinar el picado de las hierbas y equilibrar la proporción de vinagre para no opacar el perfil de la salsa de tomate ni el punto graso del queso.
A diferencia del chimichurri que se usa en el asado para carnes o choripanes, muchas veces rústico y con hojas más enteras, esta variante busca una distribución pareja que permita pincelar la superficie de la pizza recién salida del horno.
Receta de chimichurri para pizza casero, ingredientes
- 1 taza colmada de perejil fresco.
- 2 cucharadas soperas de orégano seco.
- 2 dientes de ajo medianos, rallados o picados en pasta (sin el germen central).
- 1 cucharadita de ají molido.
- 1/2 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.
- 150 ml de aceite neutro (girasol o maíz) o de oliva suave.
- 50 ml de vinagre de vino blanco o manzana.
- 2 cucharadas soperas de agua tibia (fundamental para hidratar las especias secas).
- 1 cucharadita de sal entrefina o fina.
- Pimienta negra molida.
Receta de chimichurri para pizza casero, paso a paso
- En un frasco de vidrio limpio o bol mediano, verter el orégano seco, el ají molido y el pimentón. Agregar las dos cucharadas de agua tibia y la sal. Dejar reposar entre 3 y 5 minutos para que las hierbas secas recuperen elasticidad y liberen aceites esenciales sin quemarse con el vinagre.
- Sumar el perejil fresco picado a cuchillo (evitar procesadora para no oxidar la hoja ni generar un puré amargo) y la pasta de ajo.
- Añadir el vinagre de vino y mezclar con un tenedor. Por último, verter el aceite, tapar el frasco y agitar con firmeza durante 15 segundos hasta lograr una vinagreta unificada.
- Aunque puede utilizarse de inmediato, el chimichurri para pizza alcanza su punto óptimo tras reposar tapado al menos 2 a 4 horas a temperatura ambiente antes de su primer uso.
En pocas palabras
- Receta clásica: Descubre la receta de chimichurri preferida en pizzerías argentinas para realzar el sabor de tus pizzas.
- Ingredientes clave: Se detallan los componentes frescos y secos necesarios, incluyendo perejil, orégano, ajo y especias.
- Preparación sencilla: Sigue un proceso paso a paso para mezclar los ingredientes y lograr un chimichurri óptimo tras un breve reposo.
Resumen generado por Thinkindot AI