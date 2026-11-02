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Receta de tarta de acelga y huevo: muy sabrosa y fácil paso a paso

Descubre cómo preparar una deliciosa receta de tarta de acelga y huevo, una receta económica y rendidora

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
Lo mejor de la receta de tarta de acelga y huevo, además de su sabor, es que es bastante económica y rendidora.

Lo mejor de la receta de tarta de acelga y huevo, además de su sabor, es que es bastante económica y rendidora.

No siempre abundan las ideas cuando arranca la semana y uno no sabe qué hacer de comer. En ese sentido, una buena idea es hacer una receta que le encanta a la mayoría, se destaca por que es económica, rendidora y fácil de hacer: tarta de acelga y huevo.

Su sabor único y practicidad, hacen de esta receta en una opción ideal para abrir la semana, incorporando verduras a la dieta nutricional.

Estos son los ingredientes necesarios que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta:

Receta de tarta de acelga y huevo, ingredientes

  • 2 atados de acelga fresca
  • 1 cebolla grande y 1/2 morrón rojo
  • 1 diente de ajo
  • 3 huevos
  • 100 g de queso rallado
  • 150 g de queso cremoso o mozzarella
  • Condimentos
  • Masa de tarta

Receta de tarta de acelga y huevo, ingredientes

  1. Lavar minuciosamente la acelga. Puede cocinarse al vapor o blanquearse en agua hirviendo durante apenas 2 a 3 minutos. También es habitual rehogarla directamente en sartén con un hilo de aceite, lo que evita que absorba agua adicional.
  2. Una vez fría, es indispensable prensar la verdura con las manos o mediante un lienzo limpio hasta extraer la totalidad del líquido retenido. Posteriormente, picar de forma pareja.
  3. En una sartén con aceite de oliva o girasol, rehogar la cebolla y el morrón hasta transparentar; incorporar el ajo hacia el final para evitar que se queme.
  4. En un recipiente amplio, integrar la verdura escurrida, los vegetales rehogados, los huevos batidos, el queso rallado y los condimentos, asegurando que la nuez moscada quede bien distribuida.
  5. Forrar una tartera previamente engrasada o enharinada con la masa. Para garantizar crocancia, se puede espolvorear la base con una cucharada de pan rallado o avena fina antes de volcar el relleno, lo que absorberá cualquier humedad residual.
  6. Volcar la mezcla y hacer pequeños huecos con una cuchara para disponer huevos enteros crudos o mitades de huevo duro antes de cerrar (o antes de cubrir con el queso cremoso si se elige una versión abierta).
  7. Hornear a fuego moderado-fuerte (alrededor de 180°C a 200°C) durante 30 a 40 minutos, hasta que la masa presente bordes dorados y el relleno adquiera firmeza.

En pocas palabras

  • Receta fácil: Se detalla cómo preparar una sabrosa tarta de acelga y huevo, ideal para la semana.
  • Ingredientes clave: Se listan los componentes necesarios como acelga, cebolla, morrón, huevos, quesos y masa para tarta.
  • Paso a paso: Se explican las etapas de cocción de la verdura, rehogado, mezcla y horneado para obtener la tarta.
Resumen generado por Thinkindot AI

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