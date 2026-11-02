Receta de tarta de acelga y huevo: muy sabrosa y fácil paso a paso

No siempre abundan las ideas cuando arranca la semana y uno no sabe qué hacer de comer. En ese sentido, una buena idea es hacer una receta que le encanta a la mayoría, se destaca por que es económica, rendidora y fácil de hacer: tarta de acelga y huevo.
Su sabor único y practicidad, hacen de esta receta en una opción ideal para abrir la semana, incorporando verduras a la dieta nutricional.
Estos son los ingredientes necesarios que se necesitan para comenzar con el paso a paso de la receta:
Receta de tarta de acelga y huevo, ingredientes
- 2 atados de acelga fresca
- 1 cebolla grande y 1/2 morrón rojo
- 1 diente de ajo
- 3 huevos
- 100 g de queso rallado
- 150 g de queso cremoso o mozzarella
- Condimentos
- Masa de tarta
Receta de tarta de acelga y huevo, ingredientes
- Lavar minuciosamente la acelga. Puede cocinarse al vapor o blanquearse en agua hirviendo durante apenas 2 a 3 minutos. También es habitual rehogarla directamente en sartén con un hilo de aceite, lo que evita que absorba agua adicional.
- Una vez fría, es indispensable prensar la verdura con las manos o mediante un lienzo limpio hasta extraer la totalidad del líquido retenido. Posteriormente, picar de forma pareja.
- En una sartén con aceite de oliva o girasol, rehogar la cebolla y el morrón hasta transparentar; incorporar el ajo hacia el final para evitar que se queme.
- En un recipiente amplio, integrar la verdura escurrida, los vegetales rehogados, los huevos batidos, el queso rallado y los condimentos, asegurando que la nuez moscada quede bien distribuida.
- Forrar una tartera previamente engrasada o enharinada con la masa. Para garantizar crocancia, se puede espolvorear la base con una cucharada de pan rallado o avena fina antes de volcar el relleno, lo que absorberá cualquier humedad residual.
- Volcar la mezcla y hacer pequeños huecos con una cuchara para disponer huevos enteros crudos o mitades de huevo duro antes de cerrar (o antes de cubrir con el queso cremoso si se elige una versión abierta).
- Hornear a fuego moderado-fuerte (alrededor de 180°C a 200°C) durante 30 a 40 minutos, hasta que la masa presente bordes dorados y el relleno adquiera firmeza.
En pocas palabras
- Receta fácil: Se detalla cómo preparar una sabrosa tarta de acelga y huevo, ideal para la semana.
- Ingredientes clave: Se listan los componentes necesarios como acelga, cebolla, morrón, huevos, quesos y masa para tarta.
- Paso a paso: Se explican las etapas de cocción de la verdura, rehogado, mezcla y horneado para obtener la tarta.
Resumen generado por Thinkindot AI