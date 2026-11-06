Receta de budín de limón con un glaseado perfecto y la humedad justa

Sin embargo, uno de los errores más comunes al elaborarlo en casa, es que la miga quede apelmazada o se seque rápido al salir del horno.

Lograr una receta con textura aireada, tierna y que conserve la humedad durante varios días, depende de una buena emulsión de los ingredientes base y de no sobrebatir la harina una vez incorporada a la mezcla.