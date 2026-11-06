Receta de budín de limón con un glaseado perfecto y la humedad justa

El budín de limón es una de las opciones más populares de la repostería casera. Su frescura, el balance entre la acidez del cítrico y el dulzor de la masa lo convierten en la receta ideal para la merienda. Siempre es ideal tener a mano esta receta, para poder sorprender a la familia con una merienda dulce irresistible.
Sin embargo, uno de los errores más comunes al elaborarlo en casa, es que la miga quede apelmazada o se seque rápido al salir del horno.
Lograr una receta con textura aireada, tierna y que conserve la humedad durante varios días, depende de una buena emulsión de los ingredientes base y de no sobrebatir la harina una vez incorporada a la mezcla.
Receta de budín de limón, ingredientes
Para la masa:
- 2 limones frescos (se utiliza la ralladura fina de ambos y el jugo colado).
- 200 g de harina leudante (o harina 0000 con 1 cucharada colmada de polvo de hornear).
- 150 g de azúcar común.
- 100 cc de aceite neutro (girasol o maíz) o 100 g de manteca pomada.
- 2 huevos medianos a temperatura ambiente.
- 50 cc de leche o agua tibia.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para la cubierta glaseada y decoración:
- 1 taza de azúcar impalpable (azúcar glas).
- 2 a 3 cucharadas soperas de jugo de limón natural.
- Tiritas finas de cáscara o ralladura de limón para terminar por encima.
- Hojitas de menta fresca (opcional, para emplatar).
Receta de budín de limón, paso a paso
- En un bol profundo, batir los huevos junto con el azúcar hasta que la preparación aclare su color y quede espumosa. Agregar el aceite (o la manteca blanda), la esencia de vainilla, la ralladura de los limones y el jugo exprimido. Integrar bien con batidor de mano.
- Tamizar la harina e incorporarla a la mezcla líquida en dos partes, alternando con el chorrito de leche. Mezclar suavemente con espátula o cuchara de madera solo hasta que no queden rastros de harina seca, evitando batir en exceso para que la masa no desarrolle gluten y mantenga su esponjosidad.
- Engrasar y enharinar una budinera. Verter la mezcla de forma pareja y llevar a horno precalentado a temperatura moderada (170 °C a 180 °C) durante aproximadamente 35 a 45 minutos. Para corroborar el punto, pinchar el centro con un palillo o cuchillo fino; debe salir completamente limpio y seco. Retirar y dejar entibiar antes de desmoldar sobre una rejilla o plato.
- En un recipiente chico, colocar el azúcar impalpable y agregar el jugo de limón de a cucharadas, mezclando con una cuchara hasta conseguir una crema blanca, densa pero fluida. Si queda muy líquida se agrega un poco más de azúcar; si queda demasiado espesa, unas gotas extra de jugo.
- Bañar el budín ya tibio o frío dejando que el glaseado caiga suavemente por los bordes y, antes de que se seque, esparcir por encima las tiritas de cáscara de limón para aportar aroma, color y una textura crujiente en cada porción.
En pocas palabras
- Receta clave: Lograr un budín de limón húmedo depende de la emulsión y no sobrebatir la harina.
- Ingredientes: Incluye ralladura y jugo de limón, harina leudante, azúcar, aceite, huevos, leche y vainilla.
- Decoración: Un glaseado de azúcar impalpable y jugo de limón corona la receta, con cáscaras para decorar.
Resumen generado por Thinkindot AI