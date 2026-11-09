Receta de ensalada rusa con un ingrediente secreto: fácil de hacer y muy fresca

Si bien la fórmula de la receta tradicional se basa en papas, zanahorias, arvejas y mayonesa, existe una variante inspirada en la cocina española que eleva por completo la preparación con la incorporación de un ingrediente estrella: el atún.

Esta alternativa de la receta de ensalada rusa suma proteína, un toque de sal distintivo y una cremosidad extra que rompe con la monotonía del plato habitual.