Inicio Recetas Receta
¡Qué delicia!

Receta de ensalada rusa con un ingrediente secreto: fácil de hacer y muy fresca

Sorprendé a todos con esta versión de la receta de ensalada rusa, que suma un ingrediente secreto, ideal para acompañar tus comidas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de ensalada rusa con atún es súper refrescante y una explosión de sabor.

La receta de ensalada rusa con atún es súper refrescante y una explosión de sabor.

Siempre es una buena ocasión para preparar la receta de ensalada rusa, ya que se trata de una comida fresca, rendidora y sumamente versátil para acompañar desde carnes asadas y milanesas hasta platos fríos como vitel toné o arrollados de todo tipo.

Si bien la fórmula de la receta tradicional se basa en papas, zanahorias, arvejas y mayonesa, existe una variante inspirada en la cocina española que eleva por completo la preparación con la incorporación de un ingrediente estrella: el atún.

Esta alternativa de la receta de ensalada rusa suma proteína, un toque de sal distintivo y una cremosidad extra que rompe con la monotonía del plato habitual.

Receta de ensalada rusa, ingredientes

  • 1 kilo de papas
  • 1 zanahoria
  • 4 huevos
  • 200 g de arvejas (pueden ser congeladas o en conserva)
  • 2 latas de atún al natural o en aceite (el ingrediente clave)
  • 350 g de mayonesa (o queso crema para una versión más ligera)
  • 1 pimiento morrón (para decorar)
  • Aceitunas al gusto
  • Sal a gusto

Receta de ensalada rusa, ingredientes

  1. Pelar las papas y la zanahoria. Cortar en cubos uniformes y hervir en una olla con abundante agua y sal hasta que estén tiernas pero firmes. Retirar, escurrir bien y dejar enfriar a temperatura ambiente.
  2. Hervir los cuatro huevos durante unos 10 a 12 minutos hasta que queden duros. Dejar enfriar bajo agua fría, pelar y picar en trozos medianos.
  3. En un bol amplio, colocar las papas, la zanahoria y los huevos troceados. Sumar las arvejas y desmenuzar las dos latas de atún escurrido sobre la mezcla.
  4. Incorporar la mayonesa (o queso crema) y mezclar con movimientos suaves y envolventes para integrar todos los componentes sin romper en exceso la papa.
  5. Decorar la superficie con tiras de pimiento y aceitunas enteras o en rodajas. Llevar a la heladera al menos una hora antes de servir para que tome cuerpo y se acentúen los sabores.

En pocas palabras

  • Ensalada Rusa: Receta tradicional y variante española con atún.
  • Ingredientes clave: Papas, zanahoria, huevos, arvejas y atún desmenuzado.
  • Preparación: Hervir vegetales y huevos, mezclar con atún y mayonesa, decorar y refrigerar.
Resumen generado por Thinkindot AI

Temas relacionados:

Lo que se lee ahora

Te puede interesar