Receta de ensalada rusa con un ingrediente secreto: fácil de hacer y muy fresca

Siempre es una buena ocasión para preparar la receta de ensalada rusa, ya que se trata de una comida fresca, rendidora y sumamente versátil para acompañar desde carnes asadas y milanesas hasta platos fríos como vitel toné o arrollados de todo tipo.
Si bien la fórmula de la receta tradicional se basa en papas, zanahorias, arvejas y mayonesa, existe una variante inspirada en la cocina española que eleva por completo la preparación con la incorporación de un ingrediente estrella: el atún.
Esta alternativa de la receta de ensalada rusa suma proteína, un toque de sal distintivo y una cremosidad extra que rompe con la monotonía del plato habitual.
Receta de ensalada rusa, ingredientes
- 1 kilo de papas
- 1 zanahoria
- 4 huevos
- 200 g de arvejas (pueden ser congeladas o en conserva)
- 2 latas de atún al natural o en aceite (el ingrediente clave)
- 350 g de mayonesa (o queso crema para una versión más ligera)
- 1 pimiento morrón (para decorar)
- Aceitunas al gusto
- Sal a gusto
Receta de ensalada rusa, ingredientes
- Pelar las papas y la zanahoria. Cortar en cubos uniformes y hervir en una olla con abundante agua y sal hasta que estén tiernas pero firmes. Retirar, escurrir bien y dejar enfriar a temperatura ambiente.
- Hervir los cuatro huevos durante unos 10 a 12 minutos hasta que queden duros. Dejar enfriar bajo agua fría, pelar y picar en trozos medianos.
- En un bol amplio, colocar las papas, la zanahoria y los huevos troceados. Sumar las arvejas y desmenuzar las dos latas de atún escurrido sobre la mezcla.
- Incorporar la mayonesa (o queso crema) y mezclar con movimientos suaves y envolventes para integrar todos los componentes sin romper en exceso la papa.
- Decorar la superficie con tiras de pimiento y aceitunas enteras o en rodajas. Llevar a la heladera al menos una hora antes de servir para que tome cuerpo y se acentúen los sabores.
En pocas palabras
- Ensalada Rusa: Receta tradicional y variante española con atún.
- Ingredientes clave: Papas, zanahoria, huevos, arvejas y atún desmenuzado.
- Preparación: Hervir vegetales y huevos, mezclar con atún y mayonesa, decorar y refrigerar.
Resumen generado por Thinkindot AI