Receta de pastel de papa con canela y muy fácil preparación

El pastel de papa es uno de esos platos que siempre son bienvenidos en los hogares argentinos, sobre todo cuando no las temperaturas primaverales son muy agradables. Esta receta que le encanta a casi todo el mundo, se hace con ingredientes fáciles de conseguir.
La receta se puede hacer con o sin canela. A los que le gusta agregarle esta especie, estos no cambian por nada del mundo la experiencia de saborear la textura que se forma junto al azúcar en la capa superior.
Para otros, en cambio, la canela en el pastel de papa es muy invasiva y simplemente, puede llegar a arruinar la receta.
La receta de pastel de papa, una costumbre heredada de muchas cocinas familiares que hoy vuelve a ganar lugar entre quienes buscan darle una vuelta de rosca a las comidas de siempre, se hace con estos ingredientes:
Receta de pastel de papa, ingredientes
Para hacer una fuente mediana (unas 4 a 6 porciones), se necesitan estos ingredientes:
Para el relleno:
- 750 gramos de carne molida.
- 2 cebollas grandes y 1 morrón rojo.
- 2 dientes de ajo.
- 2 huevos duros picados y un puñado de aceitunas verdes sin carozo.
- Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce y comino a gusto.
- Opcional: un puñado de pasas de uva.
Para el puré y la cubierta:
- 1 kilo y medio de papas.
- 50 gramos de manteca y un chorrito de leche tibia.
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
- Abundante cantidad de canela en polvo y azúcar.
Receta de pastel de papa, ingredientes
- Pelar las papas, cortar en trozos parejos y cocinar en agua con sal hasta que estén bien tiernas. Pisar en caliente junto con la manteca, la leche y la nuez moscada hasta lograr un puré cremoso y firme.
- Rehogar la cebolla, el morrón y el ajo bien picados en una sartén con un poco de aceite. Cuando estén transparentes, sumar la carne picada y cocinar a fuego medio desarmando los grumos. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino. Retirar del fuego y agregar el huevo duro picado y las aceitunas.
- En una fuente para horno, colocar todo el relleno en la base y cubrirlo con el puré, emparejando la superficie con un tenedor.
- Justo antes de cocinar, espolvorear la canela de manera pareja por toda la superficie del puré (si te gusta el contraste agridulce bien marcado, mezclar la canela con un poco de azúcar). Llevar a horno fuerte unos 20 minutos hasta que esté bien caliente y se forme una capa dorada por encima.
En pocas palabras
- Pastel de papa: un clásico argentino adaptable a gustos, con o sin canela.
- Ingredientes: carne molida, cebollas, morrón, ajo, huevos duros, aceitunas y opcionalmente pasas de uva.
- Preparación: se elabora un relleno con carne y vegetales, cubierto con puré de papas y horneado con canela y azúcar.
Resumen generado por Thinkindot AI