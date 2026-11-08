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Rica y cremosa

Receta de tarta de cebollas y queso: con pocos ingredientes y muy económica

La tarta de cebollas y queso, un clásico hogareño, se prepara con pocos elementos y es perfecta para un almuerzo rápido y económico.

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Tarta económica: una receta casera de tarta de cebolla y queso, ideal para almuerzos rápidos y viandas.

Tarta económica: una receta casera de tarta de cebolla y queso, ideal para almuerzos rápidos y viandas.

Descubrí cómo preparar una receta económica y deliciosa tarta de cebollas y queso, ideal para resolver almuerzos rápidos o viandas.

Esta tarta de cebollas y queso es la opción ideal para resolver un almuerzo rápido o la vianda del trabajo. El paso a paso para que te quede súper cremosa.

La tarta de cebollas y queso es un clásico de la cocina hogareña que nunca falla. Es una de esas recetas que destacan por su simpleza: con ingredientes básicos que seguro tenés en la heladera, podés lograr un plato reconfortante, sabroso y, sobre todo, muy barato.

Receta de la tarta de cebollas y queso: ingredientes

  • 2 cebollas grandes.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva o manteca.
  • 3 huevos.
  • 150 gramos de queso rallado (puede ser cremoso, mozzarella o fontina).
  • 150 cc de crema de leche o leche.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 tapa de masa para tarta (casera o comprada).

Receta de la tarta de cebollas y queso: paso a paso

  1. Rehogar el vegetal: pelá y cortá las cebollas en plumas finas. Saltealas en una sartén con aceite o manteca a fuego bajo hasta que estén transparentes. Tip: Si las cocinás un poco más, lograrás ese toque dulce natural de la cebolla caramelizada.
  2. Preparar el ligue: en un bol, batí ligeramente los huevos junto con la crema (o leche).
  3. Armar el relleno: incorporá las cebollas salteadas y el queso elegido a la mezcla de huevos. Condimentá con sal y pimienta a gusto.
  4. Preparar la base: dorrá una tartera con la masa y pinchá la base con un tenedor para que no se infle en el horno.
  5. Cocción: verté el relleno de forma pareja. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.

Tips: dejá reposar la tarta unos 5 a 10 minutos antes de cortarla; esto permite que el relleno se asiente y no se desarme al servir.

En pocas palabras

  • Tarta económica: una receta casera de tarta de cebollas y queso, ideal para almuerzos rápidos y viandas.
  • Ingredientes simples: necesitarás cebollas, huevos, queso rallado, leche o crema, y masa para tarta.
  • Fácil preparación: salteá las cebollas, mezclá con huevo y queso, y horneá hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI

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