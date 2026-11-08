Receta de tarta de cebollas y queso: con pocos ingredientes y muy económica

Descubrí cómo preparar una receta económica y deliciosa tarta de cebollas y queso, ideal para resolver almuerzos rápidos o viandas.
Esta tarta de cebollas y queso es la opción ideal para resolver un almuerzo rápido o la vianda del trabajo. El paso a paso para que te quede súper cremosa.
La tarta de cebollas y queso es un clásico de la cocina hogareña que nunca falla. Es una de esas recetas que destacan por su simpleza: con ingredientes básicos que seguro tenés en la heladera, podés lograr un plato reconfortante, sabroso y, sobre todo, muy barato.
Receta de la tarta de cebollas y queso: ingredientes
- 2 cebollas grandes.
- 2 cucharadas de aceite de oliva o manteca.
- 3 huevos.
- 150 gramos de queso rallado (puede ser cremoso, mozzarella o fontina).
- 150 cc de crema de leche o leche.
- Sal y pimienta a gusto.
- 1 tapa de masa para tarta (casera o comprada).
Receta de la tarta de cebollas y queso: paso a paso
- Rehogar el vegetal: pelá y cortá las cebollas en plumas finas. Saltealas en una sartén con aceite o manteca a fuego bajo hasta que estén transparentes. Tip: Si las cocinás un poco más, lograrás ese toque dulce natural de la cebolla caramelizada.
- Preparar el ligue: en un bol, batí ligeramente los huevos junto con la crema (o leche).
- Armar el relleno: incorporá las cebollas salteadas y el queso elegido a la mezcla de huevos. Condimentá con sal y pimienta a gusto.
- Preparar la base: dorrá una tartera con la masa y pinchá la base con un tenedor para que no se infle en el horno.
- Cocción: verté el relleno de forma pareja. Llevá a horno precalentado a 180 °C por unos 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y el centro firme.
Tips: dejá reposar la tarta unos 5 a 10 minutos antes de cortarla; esto permite que el relleno se asiente y no se desarme al servir.
En pocas palabras
- Tarta económica: una receta casera de tarta de cebollas y queso, ideal para almuerzos rápidos y viandas.
- Ingredientes simples: necesitarás cebollas, huevos, queso rallado, leche o crema, y masa para tarta.
- Fácil preparación: salteá las cebollas, mezclá con huevo y queso, y horneá hasta dorar.
Resumen generado por Thinkindot AI