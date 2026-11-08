Receta de tarta de cebollas y queso: con pocos ingredientes y muy económica

Esta tarta de cebollas y queso es la opción ideal para resolver un almuerzo rápido o la vianda del trabajo. El paso a paso para que te quede súper cremosa.

La tarta de cebollas y queso es un clásico de la cocina hogareña que nunca falla. Es una de esas recetas que destacan por su simpleza: con ingredientes básicos que seguro tenés en la heladera, podés lograr un plato reconfortante, sabroso y, sobre todo, muy barato.