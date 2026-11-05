Recetas de tortillas originales para no hacer siempre la clásica de papas

Con ajustes mínimos y una buena sartén, se pueden obtener platos dorados por fuera, tiernos por dentro y fáciles de servir.

Estas alternativas proponen renovar el clásico con ingredientes que aportan texturas y gustos especiales, demostrando que no hace falta complicarse para cocinar algo rico.

Receta de tortilla de papa con txapela: un clásico vasco

Esta técnica de las tabernas vascas eleva la preparación tradicional mediante un sombrero de ingredientes que suma textura y un sabor inigualable. La receta se presenta como fácil y con un tiempo de preparación estimado de 65 minutos.

Receta de frico friulano: la versión italiana sin huevo

Originaria del noreste de Italia, esta especialidad parece una tortilla pero se elabora a base de papas y abundante queso, acompañada siempre de cebollas. Se clasifica como una opción vegetariana y su preparación lleva alrededor de 50 minutos.

Tortilla de espinaca, zanahoria y queso: color y sabor

Ideal para aprovechar vegetales disponibles, esta receta resulta versátil, fácil y deliciosa, siendo una solución práctica para cualquier comida. Se estima una preparación de 35 minutos.

Tortilla de berenjenas: suave y delicada

Salteando los vegetales de la preparación y cocinándola vuelta y vuelta, se obtiene una alternativa rica y saludable, perfecta para un almuerzo rápido. El tiempo de elaboración es de unos 40 minutos.

Tortilla de puerros: dulzor vegetal

Ya sea al horno o en sartén, esta opción es una alternativa diferente para disfrutar del puerro, un vegetal pariente de la cebolla y el ajo. Se caracteriza por ser rápida, fácil y deliciosa, con una cocción estimada de 40 minutos.