Receta de postre de limón sin horno: la receta en 15 minutos y llena de sabor

En la cocina cotidiana, cualquier receta gana cada vez más terreno, sobre todo aquella que resuelve un menú dulce sin necesidad de prender el horno ni ensuciar de más. Bajo esa premisa se popularizó el postre de limón cuatro tazas, una propuesta fresca y cremosa.
Esta receta que tiene al limón como protagonista, aporta un toque cítrico muy amable para el paladar y se arma en menos de 15 minutos.
La clave de su éxito de la receta de postre de limón radica en la sencillez: no exige batidora eléctrica ni técnicas complejas de repostería.
La propia reacción natural entre el ácido del jugo de limón y los lácteos espesa la crema de inmediato, logrando una textura única y aireada, ideal para servir en copas o recipientes individuales.
Receta de postre de limón, ingredientes (para 6 a 8 porciones)
- 1 taza de leche condensada
- 1 taza de crema de leche (o yogur natural para una versión más ligera)
- 1 taza de jugo de limón recién exprimido
- 1 taza de galletitas de vainilla molidas
- Ralladura de limón a gusto
- Opcionales para decorar: merengue, crema batida o frutos frescos
Receta de postre de limón, paso a paso
- En un bol mediano, verter la leche condensada y combinar con la crema de leche (o el yogur) hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
- Añadir el jugo de limón recién exprimido en forma de hilo continuo, revolviendo con cuchara o batidor de mano sin parar. A medida que el cítrico se integra, la preparación comenzará a tomar consistencia espesa por sí sola. Agregar la ralladura para potenciar el aroma.
- En la base de una fuente mediana, copas o vasitos individuales, formar una base compacta con las galletitas de vainilla trituradas. Volcar por encima la crema de limón y emparejar la superficie con la parte trasera de una cuchara.
- Llevar a la heladera durante al menos 10 a 15 minutos para que tome cuerpo y esté bien frío. Al momento de servir, se puede coronar con un copo de crema, merengue o un toque extra de ralladura fresca.
En pocas palabras
- Receta popular: se destaca el postre de limón cuatro tazas, fresco y cremoso, ideal para preparaciones dulces sin horno.
- Preparación simple: requiere menos de 15 minutos, sin batidora ni técnicas complejas, logrando una textura aireada.
- Ingredientes básicos: combina leche condensada, crema, jugo de limón y galletas molidas para un resultado rápido y delicioso.
Resumen generado por Thinkindot AI