Receta del pollo al ajillo: bien jugoso y lleno de sabor

Una de las recetas tradicionales más fáciles de preparar y que siempre viene bien tener a mano, es sin duda el pollo al ajillo. Con pocos ingredientes conseguirás un plato que está realmente para chuparse los dedos.

Esta receta casera del pollo al ajillo, este delicioso plato se prepara con presas de pollo, ajo, vino blanco (o caldo de pollo), aceite de oliva, y perejil. Una receta super sencilla y rápida, pero con muchísimo sabor.