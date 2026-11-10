Receta del pollo al ajillo: bien jugoso y lleno de sabor

Una receta tradicional de las familias argentinas es el pollo al ajillo, que se prepara con pocos ingredientes y resulta un plato jugoso y sabroso, ideal para acompañar con ensaladas o guarniciones de papas.
Una de las recetas tradicionales más fáciles de preparar y que siempre viene bien tener a mano, es sin duda el pollo al ajillo. Con pocos ingredientes conseguirás un plato que está realmente para chuparse los dedos.
Esta receta casera del pollo al ajillo, este delicioso plato se prepara con presas de pollo, ajo, vino blanco (o caldo de pollo), aceite de oliva, y perejil. Una receta super sencilla y rápida, pero con muchísimo sabor.
El pollo al ajillo forma parte de las recetas tradicionales de la gastronomía argentina y si lo servimos acompañado de una buena ensalada o una ración de papas asadas o puré, tendremos un fantástico plato fuerte muy completo para la comida de hoy.
Los ingredientes que se utilizan son muy pocos, pues son solo 3 los esenciales; el pollo, el ajo y el vino blanco. A partir de ahí, puedes encontrar diferentes añadidos como distintas especias o incluso limón, pero este es uno de esos platos que cuantos más ingredientes pongas, menos sabor a ajo tendrá y por lo tanto, perderá toda su esencia.
Receta del pollo al ajillo: ingredientes
- 1 kilo de pollo troceado en piezas
- 12 dientes de ajo
- 220 ml de vino blanco
- Perejil fresco picado
- Pimienta negra molida
- Aceite de oliva o girasol
- Sal
Receta del pollo al ajillo: paso a paso
- Desgranar y separar los ajos de la cabeza. Es fundamental lavarlos bien, ya que se cocinarán con la cáscara.
- Retirar el exceso de conchas porque no son necesarias.
- Hacer una incisión en la mitad del ajo con un cuchillo afilado, sin necesidad de dividirlo por completo, simplemente picarlo. Esto permitirá que los ajos suelten su sabor.
- Secar los ajos antes de freírlos para evitar chisporroteos.
- Asegurarse de que queden dorados, pero no negros, ya que los ajos sobrecocidos pueden tornarse amargos, afectando el sabor del aceite y del pollo.
Tips para que te quede más rico
- Asegúrate que el aceite esté bien caliente antes de freír.
- Secar tanto los ajos como los trozos de pollo antes de incorporarlos a la olla.