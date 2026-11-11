Receta de tortilla de papas casera y perfecta: la receta dorada que no se desarma al darla vuelta

La clave del éxito de la receta es obtener bordes sellados, una corteza dorada y un corazón tierno y jugoso (o "babé", para los amantes del punto intermedio).

El secreto principal no reside en sumar condimentos complejos, sino en el método de cocción de las papas. En lugar de dorarlas hasta que queden crocantes, el objetivo es pocharlas suavemente en aceite para que se vuelvan tiernas y absorban la mezcla de huevo sin romperse en exceso.