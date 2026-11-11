Receta de tortilla de papas casera y perfecta: la receta dorada que no se desarma al darla vuelta

Pocas preparaciones despiertan tanta pasión y debate como la tortilla de papas. La receta que es protagonista indiscutida de bodegones, almuerzos de domingo y picadas familiares, encierra trucos claves de cocción para conseguir ese equilibrio exacto. Se trata de una preparación con muchos adeptos.
La clave del éxito de la receta es obtener bordes sellados, una corteza dorada y un corazón tierno y jugoso (o "babé", para los amantes del punto intermedio).
El secreto principal no reside en sumar condimentos complejos, sino en el método de cocción de las papas. En lugar de dorarlas hasta que queden crocantes, el objetivo es pocharlas suavemente en aceite para que se vuelvan tiernas y absorban la mezcla de huevo sin romperse en exceso.
Receta de tortilla de papas, ingredientes
- 1 kg de papas
- 6 huevos medianos frescos
- 1 cebolla grande
- Aceite de girasol u oliva
- Sal fina y pimienta negra molida a gusto
Receta de tortilla de papas, paso a paso
- Pelar las papas, lavar y cortar en rodajas finas (de unos 3 a 4 milímetros) o en cubos pequeños y parejos. Calentar abundante aceite en una sartén a fuego medio-bajo. Colocar las papas junto con la cebolla y cocinar despacio, sin que tomen color dorado oscuro. Deben quedar tiernas al pinchar con un tenedor. Escurrir bien el aceite y dejar entibiar.
- En un bol amplio, cascar los huevos y batirl apenas con un tenedor para romper la liga (sin incorporar aire en exceso). Sumar sal y pimienta a gusto. Volcar las papas y cebollas tibias sobre los huevos y mezclar con suavidad. Dejar reposar la preparación entre 5 y 10 minutos para que la papa absorba parte del huevo y se integre la textura.
- Calentar una sartén antiadherente con un chorrito de aceite a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, verter toda la mezcla. Mover la sartén en vaivén durante los primeros 30 segundos y emprolijar los bordes con una espátula de goma para darle forma redondeada. Bajar el fuego al mínimo y cocinar de 3 a 4 minutos.
- Colocar un plato playo grande (o una tapa lisa aceitada) sobre la sartén, presionar con una mano firme y dar vuelta con un movimiento rápido y decidido. Deslizar la tortilla de papas nuevamente hacia la sartén para cocinar la otra cara durante 2 a 3 minutos más, según el punto deseado (menos tiempo si se prefiere jugosa o unos minutos extra si se busca bien cocida).
En pocas palabras
- Clave de la tortilla: Pocharlas en lugar de dorarlas para lograr una textura perfecta.
- Ingredientes principales: Se destacan 1 kg de papas, 6 huevos y 1 cebolla.
- Método de cocción: Cocinar las papas y cebolla a fuego bajo, escurrir y mezclar con huevo batido.
Resumen generado por Thinkindot AI