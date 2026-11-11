Receta de buñuelos de zanahoria nutritivos: preparación sin fritura y fácil de hacer

Sumar verduras a la dieta diaria suele requerir de recetas creativas, ricas y que no demanden horas de preparación en la cocina. La receta de los tradicionales buñuelos de verdura son un clásico indiscutido. Y se saborean más cuando no se hacen fritos.
Esta variante de buñuelos de zanahoria al horno conserva toda la textura crocante por fuera y tierna por dentro, prescindiendo por completo de la fritura.
Se trata de una receta práctica, económica y de alto valor nutricional, ideal para acompañar carnes, servir junto a una ensalada fresca o sumar a la vianda escolar.
Receta de buñuelos de zanahoria, ingredientes
Para una fuente de aproximadamente 12 a 15 buñuelos de zanahoria medianos, se necesitan estos ingredientes:
- 3 zanahorias medianas
- 2 huevos
- 1/2 cebolla chica
- 1 diente de ajo
- 4 cucharadas soperas colmadas de harina leudante
- 3 cucharadas soperas de queso rallado tipo sardo o parmesano
- 1 cucharadita de perejil fresco picado
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite en spray o unas gotas para la placa
Receta de buñuelos de zanahoria, paso a paso
- En un recipiente amplio, colocar las zanahorias ralladas finas junto con la cebolla picada y el ajo. Mezclar con las manos o una cuchara para que los jugos naturales de la zanahoria comiencen a integrarse.
- Agregar los dos huevos ligeramente batidos, el perejil fresco y el queso rallado. Condimentar con una pizca de sal, pimienta negra molida y apenas un toque de nuez moscada.
- Incorporar la harina de a cucharadas mientras se mezcla con espátula. Debe quedar una pasta húmeda y maleable, no excesivamente líquida. Si la preparación parece muy seca, se puede añadir una o dos cucharadas de leche; si está muy fluida, una cucharada extra de harina o avena.
- Aceitar ligeramente una placa para horno. Con la ayuda de dos cucharas soperas, tomar porciones de la mezcla y colocarlas sobre la bandeja dejando un pequeño espacio entre cada una. Aplastar suavemente la parte superior para darles forma redondeada y pareja.
- Llevar a horno precalentado a temperatura fuerte (200 °C) durante unos 15 a 18 minutos. A mitad de cocción, dar vuelta cada buñuelo con una espátula para lograr un dorado parejo y una corteza crujiente de ambos lados.
En pocas palabras
- Buñuelos de zanahoria: Preparación nutritiva al horno, sin fritura, ideal para acompañar comidas o viandas.
- Ingredientes: Zanahorias ralladas, huevos, cebolla, ajo, harina leudante, queso rallado, perejil, sal, pimienta y nuez moscada.
- Preparación al horno: Mezcla los ingredientes, forma buñuelos y hornea a 200°C por 15-18 minutos, dando vuelta a mitad de cocción.
Resumen generado por Thinkindot AI