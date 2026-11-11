Receta de milanesa a la napolitana: bien de bodegón y llenadora

La milanesa a la napolitana es un plato que ni es milanés ni es de Nápoles, sino que es una receta clásica de la cocina argentina donde se corona un bife empanado con una ración generosa de queso.

Puede ser mozzarella, que suele ser lo más habitual, pero también se puede hacer con queso provolone u otro queso fresco y fácil de fundir que tengamos por casa. El secreto, más allá de espalmar aplanar bien la carne está en que el rebozado sea ligero pero crujiente.