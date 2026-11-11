Receta de milanesa a la napolitana: bien de bodegón y llenadora

Reviví la tradición de bodegón con esta receta de milanesa a la napolitana, una opción rendidora y deliciosa que se corona con jamón y mozzarella fundida.
La milanesa a la napolitana es un plato que ni es milanés ni es de Nápoles, sino que es una receta clásica de la cocina argentina donde se corona un bife empanado con una ración generosa de queso.
Puede ser mozzarella, que suele ser lo más habitual, pero también se puede hacer con queso provolone u otro queso fresco y fácil de fundir que tengamos por casa. El secreto, más allá de espalmar aplanar bien la carne está en que el rebozado sea ligero pero crujiente.
Lo más habitual es hacer la milanesa con carne de ternera, aunque también se puede usar carne de pollo o cerdo en su elaboración. Los mejores cortes son los de la babilla o la tapa. Los bifes de carne se empanan y fríen en abundante aceite, aunque si se quieren hacer algo más ligeros, se pueden hornear.
Receta de milanesa a la napolitana: ingredientes para 4 personas
- 1 kilo de bifes de ternera (cuadrada, bola de lomo, cuadril, lomo, etc)
- Sal y pimienta
- Perejil
- Ajo
- 100 gramos de harina de trigo
- 2 huevos
- 200 gramos de pan rallado
- Aceite de girasol para freír
- 200 gramos de salsa de tomate
- 1 cucharadita de orégano seco
- 8 fetas de jamón cocido
- 350 gramos de queso mozzarella
Receta de milanesa a la napolitana: paso a paso
- Condimenta los bifes con sal y pimienta negra recién molida
- Pasa la carne por pan rallado, por huevo batido y después nuevamente por pan rallado
- Calienta el aceite (un dedo más o menos de aceite) en una sartén, cuando esté caliente pero sin humear (a unos 170º apróx.) fríe las milanesas por ambos lados
- Una vez fritas, pasa las milanesas por papel absorbente y después colócalas en una fuente apta para hornear, cúbrelas con salsa de tomate, después con el jamón, la mozzarella, espolvorea orégano
- Gratina a horno alto (unos 200º) durante 5 minutos
- Sirve acompañados de papas fritas o puré
En pocas palabras
- Milanesa a la napolitana: receta clásica de bodegón con jamón y mozzarella gratinada.
- Ingredientes: incluye 1kg de bifes de ternera, jamón cocido y mozzarella.
- Preparación: se rebozan, fríen y gratinan al horno con salsa de tomate.