Receta de pastafrola de membrillo o batata de fácil y rápida elaboración

Receta de pastafrola de membrillo o batata, ingredientes

Para la masa:

400 gramos de harina leudante (o harina común con 2 cucharaditas de polvo de hornear)

150 gramos de manteca blanda

120 gramos de azúcar

2 huevos

1 chorrito de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

1 pizca de sal

Para el relleno:

400 a 500 gramos de dulce de membrillo o de batata

de o de 3 cucharadas de agua tibia

Para pintar:

1 huevo batido

Coco rallado (opcional)

Receta de pastafrola de membrillo o batata, ingredientes

En un bol, mezclar la manteca blanda con el azúcar hasta que quede como una crema. Sumar los dos huevos, la vainilla y la ralladura de limón.

Agregar la harina con la pizca de sal. El truco principal acá es no amasar con fuerza: solo hay que unir todo con las manos o una cuchara hasta formar un bollo liso. Si se amasa de más, la masa queda dura. Envolver en una bolsita o film y dejarla descansar en la heladera media hora.

Cortar el membrillo o la batata en cubitos, ponerlo en un platito hondo con las cucharadas de agua tibia y pisarlo con un tenedor o pisapapas hasta que quede como un puré fácil de untar.

Separar un pedacito de masa (una cuarta parte) para hacer las tiritas de arriba. Con el resto, estirar con palo de amasar y cubrir el molde enmantecado y enharinado.

Poner el dulce sobre la masa y emparejar bien. Con la masa que sobró, cortar tiritas finas y cruzarlas por arriba para armar los cuadraditos típicos de la pastafrola.

Pintar las tiritas con el huevo batido. Llevar a horno medio (180 grados) durante 30 a 35 minutos, hasta que la masa se vea doradita.

Dejar enfriar bien antes de cortar para que el dulce tome consistencia y no se rompa la porción. Si te gusta, podés tirarle un poco de coco rallado por los bordes.