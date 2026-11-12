Receta de berenjena en escabeche casera y con un ingrediente secreto que le aporta mucho sabor

Si hay una preparación que explota de sabor y es un fiel reflejo de la cocina casera, esa es la berenjena en escabeche. Esta se hace con una receta clásica que es muy fácil de elaborar y que suma un ingrediente secreto que no todos utilizan y queda espectacular.
Se trata de la nuez moscada, que le aporta un sabor especial y termina marcando la diferencia en el paladar.
Este ingrediente le aporta una nota cálida, especiada y ligeramente dulzona que equilibra la potencia del vinagre y realza el sabor de la verdura, sin tapar los aromas tradicionales del ajo y el orégano.
La receta de berenjena en escabeche, protagonista indiscutida de picadas, sándwiches y acompañamientos para carnes, se prepara con ingredientes fáciles de conseguir y un sencillo paso a paso.
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
- 1,5 kg de berenjenas firmes y brillantes
- Sal gruesa
- 500 ml de vinagre de alcohol o de manzana
- 500 ml de agua
- 3 a 4 hojas de laurel
- 4 dientes de ajo fileteados o picados
- 1 cucharada colmada de orégano seco
- 1 cucharadita de ají molido
- Pimienta negra en grano al gusto
- 1 pizca de nuez moscada recién rallada (el ingrediente clave)
- Aceite de girasol, maíz o mezcla con oliva (cantidad necesaria para cubrir)
Receta de berenjena en escabeche, ingredientes
- Lavar bien las berenjenas y pelar de forma total o dejando tiras intercaladas de piel para aportar firmeza. Cortar en rodajas de un centímetro o en bastones longitudinales. Disponer en capas dentro de un colador grande, espolvoreando abundante sal gruesa entre cada nivel. Dejar reposar entre 40 minutos y una hora para que suden, despidan los líquidos amargos y adquieran una textura firme. Luego, enjuagar con agua fría y escurrir presionando suavemente con un paño limpio.
- En una cacerola amplia, verter partes iguales de agua y vinagre junto con las hojas de laurel y unos granos de pimienta. Llevar a ebullición. Sumergir las berenjenas por tandas durante 3 a 5 minutos, hasta que tomen un tono traslúcido y estén tiernas al pincharlas, pero sin deshacerse.
- Retirar las berenjenas con espumadera y dejarlas enfriar sobre un colador o papel absorbente. Es fundamental que eliminen la mayor cantidad de líquido residual posible para garantizar una conservación segura y prolongada.
- En un recipiente, preparar la mezcla de condimentos: el ajo picado, el orégano, el ají molido y una pizca sutil de nuez moscada recién rallada (apenas la punta de una cuchara pequeña para no invadir).
- En frascos de vidrio previamente esterilizados y secos, intercalar una capa de berenjenas con una lluvia de la mezcla especiada. Verter aceite poco a poco, golpeando suavemente la base del frasco sobre un repasador para eliminar las burbujas de aire atrapadas. Cubrir por completo cada berenjena con aceite, asegurándose de que nada quede expuesto a la superficie.
- Tapar herméticamente y guardar en un lugar fresco y oscuro, o en la heladera. Aunque pueden consumirse de inmediato, alcanzan su punto óptimo de sabor a partir de las 48 a 72 horas de reposo.
En pocas palabras
- Ingrediente secreto: La nuez moscada aporta un sabor cálido y especiado a las berenjenas en escabeche.
- Preparación: Las berenjenas se salan, cocinan brevemente en vinagre y agua, y luego se conservan en aceite con ajo y especias.
- Consumo: El sabor óptimo se logra tras 48 a 72 horas de reposo en un lugar fresco u oscuro.
Resumen generado por Thinkindot AI