Receta de bizcochuelo de naranja con glaseado cítrico: rápida y fácil elaboración

No caben dudas que el olor de un bizcochuelo de naranja recién salido del horno, es una bendición para los sentidos. Se hace con una receta que lleva ingredientes que uno suele tener en la alacena y un paso a paso bastante fácil de realizar.
Esta receta se destaca también por la ralladura de la propia naranja y por la glaseado que le da el toque justo.
La preparación aprovecha al máximo las bondades de la naranja, que además de la cáscara rallada, el jugo recién exprimido realza el sabor de la receta.
Para comenzar con el paso a paso de la receta, se necesitan estos ingredientes:
Receta de bizcochuelo de naranja, ingredientes
Para el bizcochuelo:
- 3 huevos grandes
- 200 gramos de azúcar común (1 taza)
- Aceite de girasol o maíz (media taza)
- 150 ml de jugo de naranja recién exprimido (aproximadamente el jugo de 2 naranjas medianas)
- Ralladura de 2 naranjas
- 250 gr de harina leudante 0000 (con 1 cucharada colmada de polvo para hornear).
- 1 pizca de sal (realza el dulzor y los aromas cítricos)
Para el glaseado cítrico:
- 150 gr de azúcar impalpable
- 2 o 3 cucharadas de jugo de naranja
Receta de bizcochuelo de naranja, paso a paso
- Precalentar el horno a temperatura moderada (170 °C - 180 °C). Enmantecar y enharinar el molde elegido, retirando el excedente de harina para asegurar un desmolde limpio.
- Colocar los huevos y el azúcar en un bol amplio junto con la ralladura de naranja. Frotar suavemente el azúcar con la ralladura antes de batir ayuda a liberar los aceites esenciales de la cáscara. Batir con batidora eléctrica durante unos 4 a 5 minutos, hasta que la preparación triplique su volumen y adquiera un color amarillo pálido y textura espumosa.
- Bajar la velocidad de la batidora e incorporar el aceite en forma de hilo para emulsionar la mezcla sin bajar el batido. Luego agregar el jugo de naranja recién exprimido y mezclar apenas unos segundos hasta integrar.
- Tamizar la harina leudante (o la harina común con el polvo para hornear) y la pizca de sal directamente sobre la preparación en dos o tres tandas. Integrar con espátula mediante movimientos envolventes, de abajo hacia arriba, asegurándose de que no queden grumos en el fondo, pero sin sobrebatir, para no desarrollar el gluten ni apelmazar la miga.
- Volcar la mezcla en el molde y llevar al horno durante 35 a 45 minutos. Es fundamental no abrir la puerta durante los primeros 30 minutos para evitar que el cambio de temperatura hunda el centro. Sabremos que está listo cuando la superficie esté dorada y al insertar un palillo en el centro salga completamente seco.
- Retirar del horno, dejar entibiar durante 10 minutos y desmoldar sobre una rejilla hasta que enfríe por completo. Para el baño, colocar el azúcar impalpable en un cuenco y añadir el jugo de naranja cucharada por cucharada mientras se mezcla vigorosamente, hasta obtener una crema blanca espesa pero fluida. Verter sobre la superficie del bizcochuelo frío dejando que caiga naturalmente por los bordes y dejar secar unos 15 minutos antes de cortar.
En pocas palabras
- Bizcochuelo de naranja: Receta fácil con ingredientes comunes y glaseado cítrico para la merienda.
- Preparación detallada: Incluye batido de huevos, incorporación de aceite y jugo de naranja, y horneado.
- Glaseado y finalización: Se prepara con azúcar impalpable y jugo de naranja, aplicándose sobre el bizcochuelo frío.
Resumen generado por Thinkindot AI