Pollo blanco o amarillo: qué significa el color de la piel, cuál es mejor y qué conviene comprar

El pollo amarillo: Adquiere esa tonalidad dorada en la piel y en la grasa porque su dieta incluyó alimentos ricos en carotenoides (pigmentos naturales presentes en el maíz) o suplementos vegetales autorizados por el Código Alimentario Argentino . Al igual que ocurre con la yema de los huevos, esos pigmentos se fijan directamente en el tejido graso y en la piel del ave.

Adquiere esa tonalidad dorada en la piel y en la grasa porque su dieta incluyó alimentos ricos en (pigmentos naturales presentes en el maíz) o suplementos vegetales autorizados por el . Al igual que ocurre con la yema de los huevos, esos pigmentos se fijan directamente en el tejido graso y en la piel del ave. El pollo blanco: Fue alimentado principalmente con granos como trigo, cebada, sorgo o harina de soja, cereales que no contienen pigmentos amarillentos. Por este motivo, la piel y la grasa mantienen su tono marfil o blanco natural.

El hecho de que un pollo sea amarillo no significa que haya crecido suelto en una granja ni que sea estrictamente orgánico; simplemente consumió más derivados de maíz o alimentos balanceados con pigmentación específica.

¿Cuál es más nutritivo y cuál conviene comprar?

A nivel de salud y nutrición, el pollo blanco y el pollo amarillo son idénticos. Ambos aportan exactamente la misma cantidad de proteínas de alto valor biológico, agua, minerales (como hierro y fósforo) y el mismo tenor graso según la presa que se elija (la pechuga siempre será más magra que la pata y el muslo).

La elección entre uno u otro pasa exclusivamente por dos factores:

El aspecto visual en la cocción: Hay personas que prefieren el pollo amarillo porque al hacerlo al horno, a la parrilla o a la cacerola adquiere un dorado visualmente más tentador.

Hay personas que prefieren el pollo amarillo porque al hacerlo al horno, a la parrilla o a la cacerola adquiere un dorado visualmente más tentador. El precio en el mostrador: En muchas ocasiones, los comercios promocionan el pollo amarillo bajo el rótulo de "pollo de corral" o "pollo seleccionado" y le aplican un valor más alto por kilo, cuando en realidad las diferencias culinarias frente a un pollo blanco bien fresco son mínimas.

Cómo saber si el pollo está fresco o en mal estado: 4 señales para descartarlo

Más allá de si la pieza es blanca o dorada, lo verdaderamente importante al momento de comprar es verificar que la carne no esté pasada ni haya roto la cadena de frío.

Antes de llevarlo a tu heladera, revisá estos cuatro puntos clave: