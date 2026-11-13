A la hora de hacer las compras para la semana, pararse frente a la batea de la pollería plantea una duda muy común: ¿por qué algunas bandejas tienen pollo de color amarillo intenso y otras muestran piezas de un blanco pálido o ligeramente rosado?
Pollo blanco o amarillo: qué significa el color de la piel, cuál es mejor y qué conviene comprar
En la carnicería o la pollería, el tono de la carne suele generar dudas. El mito del "pollo de campo", el rol de la alimentación del ave y las claves para no llevarte un producto en mal estado
Existe una creencia muy arraigada de que el pollo amarillo es un "pollo de campo", criado al aire libre, más natural y con mayores propiedades nutritivas que el pollo blanco de criadero. Sin embargo, los especialistas en producción avícola confirman que se trata de un mito urbano: el color de la piel y de la grasa no determina la calidad ni el valor nutricional del animal.
¿Por qué algunos pollos son amarillos y otros blancos?
La única razón detrás de la diferencia de color entre un pollo y otro está en la comida que recibió el animal durante su crianza:
- El pollo amarillo: Adquiere esa tonalidad dorada en la piel y en la grasa porque su dieta incluyó alimentos ricos en carotenoides (pigmentos naturales presentes en el maíz) o suplementos vegetales autorizados por el Código Alimentario Argentino. Al igual que ocurre con la yema de los huevos, esos pigmentos se fijan directamente en el tejido graso y en la piel del ave.
- El pollo blanco: Fue alimentado principalmente con granos como trigo, cebada, sorgo o harina de soja, cereales que no contienen pigmentos amarillentos. Por este motivo, la piel y la grasa mantienen su tono marfil o blanco natural.
El hecho de que un pollo sea amarillo no significa que haya crecido suelto en una granja ni que sea estrictamente orgánico; simplemente consumió más derivados de maíz o alimentos balanceados con pigmentación específica.
¿Cuál es más nutritivo y cuál conviene comprar?
A nivel de salud y nutrición, el pollo blanco y el pollo amarillo son idénticos. Ambos aportan exactamente la misma cantidad de proteínas de alto valor biológico, agua, minerales (como hierro y fósforo) y el mismo tenor graso según la presa que se elija (la pechuga siempre será más magra que la pata y el muslo).
La elección entre uno u otro pasa exclusivamente por dos factores:
- El aspecto visual en la cocción: Hay personas que prefieren el pollo amarillo porque al hacerlo al horno, a la parrilla o a la cacerola adquiere un dorado visualmente más tentador.
- El precio en el mostrador: En muchas ocasiones, los comercios promocionan el pollo amarillo bajo el rótulo de "pollo de corral" o "pollo seleccionado" y le aplican un valor más alto por kilo, cuando en realidad las diferencias culinarias frente a un pollo blanco bien fresco son mínimas.
Cómo saber si el pollo está fresco o en mal estado: 4 señales para descartarlo
Más allá de si la pieza es blanca o dorada, lo verdaderamente importante al momento de comprar es verificar que la carne no esté pasada ni haya roto la cadena de frío.
Antes de llevarlo a tu heladera, revisá estos cuatro puntos clave:
- El olor: El pollo fresco tiene un aroma suave, casi neutro. Si desprende un olor agrio, rancio o similar al amoníaco, descartalo de inmediato.
- La textura al tacto: La superficie debe sentirse firme y húmeda, pero limpia. Si al tocarlo notás una película babosa, pegajosa o resbaladiza, significa que las bacterias ya comenzaron a proliferar.
- Manchas extrañas en la carne: Ni el pollo blanco ni el amarillo deben presentar tonalidades verdosas, bordes grisáceos o manchas oscuras alrededor de las articulaciones.
- Pérdida excesiva de líquido: Si la bandeja viene con un fondo abundante de agua sanguinolenta o turbia, el producto perdió frescura o fue descongelado previamente.
En pocas palabras
- Color de pollo: El amarillo o blanco de la piel de pollo no indica calidad ni valor nutricional.
- Origen del color: La tonalidad depende de la dieta del ave, rica en carotenoides (maíz) para el amarillo.
- Frescura del pollo: Verifique olor, textura, ausencia de manchas y líquido para asegurar que esté en buen estado.