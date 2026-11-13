Mezclar cáscara de papa con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Aunque normalmente terminan en la basura, las cáscaras de papa pueden convertirse en grandes aliadas para resolver un problema frecuente en la cocina. Combinadas con bicarbonato de sodio, permiten preparar un limpiador casero que ayuda a recuperar el aspecto de determinados utensilios de la cocina afectados por el óxido.
La mezcla es útil para sartenes de hierro fundido, bandejas de horno, cuchillos y otros elementos de acero que presentan pequeñas zonas oxidadas por la humedad o el paso del tiempo. Es importante resaltar que, si el utensilio está afectado en su totalidad con óxido, será mejor tirarlo a la basura.
Cómo sacar el óxido de los utensilios de la cocina con cáscaras de papa y bicarbonato
El secreto de este truco casero está en las propiedades de sus dos componentes. La cáscara de papa contiene ácido oxálico, una sustancia que favorece la eliminación del óxido superficial. Por su parte, el bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender los residuos acumulados durante la limpieza.
La combinación permite trabajar sobre las manchas sin recurrir a cepillos metálicos demasiado agresivos, que pueden rayar determinadas superficies.
Para lograr este truco, primero hay que espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la zona oxidada, procurando distribuirlo de manera uniforme. Después, se coloca la cáscara de papa con la parte interna, es decir, la pulpa, en contacto directo con el metal.
Si se trata de un cuchillo u otro utensilio pequeño, también se puede introducir cuidadosamente la hoja en una papa cortada por la mitad para favorecer el contacto con sus componentes naturales.
El siguiente paso consiste en dejar actuar la preparación durante varias horas, preferentemente toda la noche. Este tiempo permite que los componentes de la papa actúen sobre las manchas.
A la mañana siguiente, hay que humedecer la cáscara, agregar un poco más de bicarbonato y frotar suavemente la superficie bajo el agua. Si el óxido está más adherido, se puede incorporar una pequeña cantidad de sal gruesa para reforzar la acción mecánica.
Finalmente, es fundamental enjuagar bien el utensilio y secarlo por completo inmediatamente para evitar que vuelva a oxidarse. Si todavía quedan restos, el procedimiento se puede repetir.
Este método funciona principalmente con óxido superficial. Cuando la corrosión es profunda, cubre gran parte del objeto o deterioró el metal, la mezcla no será suficiente para recuperarlo.