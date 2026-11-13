Mezclar cáscara de papa con bicarbonato de sodio: por qué lo recomiendan y para qué sirve

La combinación permite trabajar sobre las manchas sin recurrir a cepillos metálicos demasiado agresivos, que pueden rayar determinadas superficies.

Así podés quitar el óxido tras mezclar cáscaras de papa y bicarbonato de sodio.

Para lograr este truco, primero hay que espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio sobre la zona oxidada, procurando distribuirlo de manera uniforme. Después, se coloca la cáscara de papa con la parte interna, es decir, la pulpa, en contacto directo con el metal.

Si se trata de un cuchillo u otro utensilio pequeño, también se puede introducir cuidadosamente la hoja en una papa cortada por la mitad para favorecer el contacto con sus componentes naturales.

El siguiente paso consiste en dejar actuar la preparación durante varias horas, preferentemente toda la noche. Este tiempo permite que los componentes de la papa actúen sobre las manchas.

A la mañana siguiente, hay que humedecer la cáscara, agregar un poco más de bicarbonato y frotar suavemente la superficie bajo el agua. Si el óxido está más adherido, se puede incorporar una pequeña cantidad de sal gruesa para reforzar la acción mecánica.

El utensilio de cocina que esté oxidado podrá quedar como nuevo tras este truco.

Finalmente, es fundamental enjuagar bien el utensilio y secarlo por completo inmediatamente para evitar que vuelva a oxidarse. Si todavía quedan restos, el procedimiento se puede repetir.

Este método funciona principalmente con óxido superficial. Cuando la corrosión es profunda, cubre gran parte del objeto o deterioró el metal, la mezcla no será suficiente para recuperarlo.