Cómo mezclar pegamento y bicarbonato de sodio para rellenar las paredes rotas de casa

Esta combinación está ideada específicamente para potenciar los adhesivos de cianoacrilato en superficies rígidas como plásticos, cerámicas o maderas pequeñas, logrando un acabado similar al de un cemento de alta resistencia en cuestión de segundos.

El secreto detrás de esta fórmula casera radica en la reacción química que se produce al juntar ambos elementos. Cuando el bicarbonato de sodio entra en contacto con el pegamento instantáneo, genera una reacción exotérmica —es decir, produce calor— que acelera de manera abrupta el proceso de curado.

Lejos de funcionar simplemente como un agente para unir dos partes, el bicarbonato actúa como un relleno estructural. El pegamento tradicional de cianoacrilato es sumamente líquido y solo sirve cuando las piezas encajan a la perfección; sin embargo, al sumarle el polvo blanco, se crea una pasta con cuerpo, volumen y consistencia sólida que permite rellenar huecos, imperfecciones o sectores faltantes en objetos plásticos de la casa.

Una vez que la mezcla se endurece por completo y adquiere una dureza comparable a la del plástico rígido o un cemento liviano, el material resultante se puede lijar, perfilar y pintar para devolverle la estética original al objeto dañado.

Paso a paso: cómo aplicar el truco de forma correcta

Para llevar adelante este procedimiento en casa de manera segura y eficiente, es fundamental tener en cuenta algunas recomendaciones operativas: