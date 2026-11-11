Cómo afilar una tijera de jardín de manera rápida y fácil: cortar ramas o el pasto eficientemente

En cualquier casa es habitual contar con una tijera de jardinería, ya sea el modelo clásico para recortar ramas y arbustos o la herramienta pensada para perfilar los bordes del pasto. Sin embargo, tras varias jornadas de trabajo, el desgaste natural hace que las cuchillas pierdan filo.
En ese caso, no queda otra que afilar la tijera, con el fin de no realizar el doble de fuerza para evitar cortes desprolijos.
Para solucionar este inconveniente y recuperar la capacidad de corte original de la tijera del jardín y sin necesidad de gastar de más, existe una técnica práctica que se puede aplicar en pocos minutos.
Afilar la tijera de podar ramas o césped, materiales
- Agua tibia con detergente o alcohol desinfectante
- Esponja de alambre, virulana o cepillo de cerdas duras
- Lima fina para metal o piedra de afilar
- Aceite lubricante liviano (multiuso o para máquinas)
- Trapo seco y limpio
Afilar la tijera de podar ramas o césped, paso a paso
- Ninguna hoja puede afilarse de manera efectiva si acumula restos de savia seca, suciedad o principios de óxido. Hay que refregar bien las superficies metálicas con agua jabonosa y la virulana. Si la resina de las plantas está muy adherida, conviene dejar reposar la herramienta en el líquido unos minutos antes de secarla por completo con el trapo.
- Las tijeras de poda del jardín suelen estar compuestas por una cuchilla filosa y una contrahoja de apoyo. La parte que se debe trabajar es únicamente la hoja cortante, interviniendo sobre el lado que presenta la caída en ángulo (bisel).
- Manteniendo la herramienta abierta con firmeza, se desliza la lima o piedra sobre el bisel, respetando siempre la inclinación que viene de fábrica. El movimiento tiene que ser parejo y en una única dirección: partiendo desde la base hacia el extremo de la punta. Repetir entre 10 y 15 pasadas hasta notar que el filo recobra brillo.
- Tras pasar la lima en el bisel, suele formarse una pequeña aspereza en la cara plana posterior de la hoja. Para retirarla, basta con pasar la piedra una o dos veces suavemente y al ras, completamente paralela al metal.
- Para concluir, se colocan unas gotas de aceite en el perno o tornillo central para asegurar un mecanismo suave. Luego, con el paño, se distribuye una capa mínima de lubricante en todo el metal para evitar la corrosión por humedad.
En pocas palabras
- Herramienta esencial: Las tijeras de jardinería requieren afilado para mantener su efectividad y evitar cortes desprolijos.
- Proceso de afilado: Limpiar, afilar el bisel con lima o piedra, eliminar asperezas y lubricar.
- Materiales necesarios: Agua tibia con detergente, esponja de alambre, lima fina o piedra, aceite lubricante y un trapo.
Resumen generado por Thinkindot AI