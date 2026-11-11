Salió de su casa para visitar a un amigo, pero nunca volvió y una remodelación reveló el secreto oculto por 41 años

Durante décadas, nadie pudo explicar su desaparición hasta que en mayo de 2025, una remodelación en una propiedad del barrio de Coghlan, en Buenos Aires, cambió por completo la historia de su desaparición. Mientras realizaban trabajos de construcción, unos albañiles encontraron restos humanos enterrados en un jardín.

Lo más inquietante era que aquella casa había pertenecido a la familia de un antiguo compañero de colegio de Diego y empezaron las investigaciones donde se entre los objetos encontrados había un reloj Casio y prendas relacionadas con su uniforme escolar.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron encontrados en 2025 en el jardín de la casa de Cristian Graf, un excompañero de colegio.

Finalmente, una prueba de ADN confirmó lo que su familia llevaba 41 años esperando saber: aquellos restos pertenecían a Diego. Pero la respuesta también trajo una verdad dolorosa.

Qué revelaron los detalles de su muerte

Los estudios revelaron que el adolescente había sido víctima de un homicidio y que existían señales de un intento de desmembramiento y aunque la investigación se centró en un antiguo compañero de colegio que había vivido en aquella propiedad, su responsabilidad en el crimen no ha sido demostrada.

Además, el paso del tiempo complicó la posibilidad de obtener justicia, ya que el homicidio había prescrito, aunque se continuaron investigando posibles delitos relacionados con su encubrimiento. De esta forma una madre pasó más de cuatro décadas esperando que su hijo volviera a casa y tuvo una tristísima noticia.