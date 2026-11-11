En 1984, Diego Fernández Lima tenía 16 años, jugaba al fútbol, estudiaba en Buenos Aires y llevaba una vida normal. Pero en julio de ese año salió con un amigo y después desapareció sin dejar rastros. Su caso era un misterio, pero una remodelación reveló un secreto oculto durante 41 años.
Salió de su casa para visitar a un amigo, pero nunca volvió y una remodelación reveló el secreto oculto por 41 años
El 26 de julio volvió de la escuela colegio, compartió el almuerzo con su madre y salió de casa para visitar a un amigo. Pero nunca volvió y su familia empezó una búsqueda que duraría más de 40 años.
Su madre nunca perdió la esperanza de volver a verlo. A sus 87 años, todavía conservaba intacta la habitación de Diego e incluso mantuvo conectado el teléfono fijo de la casa, con la esperanza de que algún día sonara y fuera su hijo quien estuviera al otro lado.
Durante décadas, nadie pudo explicar su desaparición hasta que en mayo de 2025, una remodelación en una propiedad del barrio de Coghlan, en Buenos Aires, cambió por completo la historia de su desaparición. Mientras realizaban trabajos de construcción, unos albañiles encontraron restos humanos enterrados en un jardín.
Lo más inquietante era que aquella casa había pertenecido a la familia de un antiguo compañero de colegio de Diego y empezaron las investigaciones donde se entre los objetos encontrados había un reloj Casio y prendas relacionadas con su uniforme escolar.
Finalmente, una prueba de ADN confirmó lo que su familia llevaba 41 años esperando saber: aquellos restos pertenecían a Diego. Pero la respuesta también trajo una verdad dolorosa.
Qué revelaron los detalles de su muerte
Los estudios revelaron que el adolescente había sido víctima de un homicidio y que existían señales de un intento de desmembramiento y aunque la investigación se centró en un antiguo compañero de colegio que había vivido en aquella propiedad, su responsabilidad en el crimen no ha sido demostrada.
Además, el paso del tiempo complicó la posibilidad de obtener justicia, ya que el homicidio había prescrito, aunque se continuaron investigando posibles delitos relacionados con su encubrimiento. De esta forma una madre pasó más de cuatro décadas esperando que su hijo volviera a casa y tuvo una tristísima noticia.
En pocas palabras
- Desaparición: un adolescente de 16 años desapareció en 1984 tras ir a visitar a un amigo.
- Hallazgo: restos humanos encontrados durante una remodelación en 2025 confirmaron su muerte.
- Crimen: estudios revelaron que fue víctima de homicidio, aunque la investigación sobre el responsable está en curso.