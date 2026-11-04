Salvaje crimen contra la ex pareja y sus cuatro hijos: qué reveló el informe médico al acusado

Trastorno psiquiátrico severo: Se constató un estado de psicosis aguda , caracterizado por la pérdida transitoria del sentido de la realidad y alteraciones conductuales extremas.

Se constató un estado de , caracterizado por la pérdida transitoria del sentido de la realidad y alteraciones conductuales extremas. Intoxicación: El examen toxicológico preliminar detectó indicadores clínicos compatibles con la ingesta reciente de sustancias ilícitas.

El examen toxicológico preliminar detectó indicadores clínicos compatibles con la ingesta reciente de sustancias ilícitas. Lesiones por compresión: En el cuello se documentó un surco de escoriación en forma de lazo provocado por la soga que utilizó para intentar quitarse la vida, además de múltiples hematomas en distintas partes del cuerpo.

A estos datos periciales se sumaron declaraciones testimoniales de familiares y allegados incorporadas a la causa. Según declararon testigos ante las autoridades, en las horas previas al ataque Ávalos se mostraba completamente fuera de sí y llegó a manifestar que “estaba poseído por un demonio”, dichos que ahora serán evaluados por una junta médica oficial para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos.

Cómo fue el ataque contra su pareja y los menores

La reconstrucción judicial y policial sostiene que el acusado desató un accionar premeditado dentro de la vivienda precaria antes de recurrir al fuego para borrar rastros:

El ataque a su expareja: Ávalos habría estrangulado a Rocío Aranda (22) hasta dejarla sin vida sobre el suelo de una de las habitaciones.

Ávalos habría estrangulado a hasta dejarla sin vida sobre el suelo de una de las habitaciones. Las agresiones a los niños: Con un cuchillo tipo tramontina de 27 centímetros , arremetió contra tres pequeños: su hijastro de 4 años y dos sobrinos de la mujer, de 5 y 4 años, causándoles heridas cortantes mortales en el cuello.

Con un , arremetió contra tres pequeños: su hijastro de 4 años y dos sobrinos de la mujer, de 5 y 4 años, causándoles heridas cortantes mortales en el cuello. El incendio de la casilla: Posteriormente inició el fuego en los sectores construidos con madera y lona plástica. En ese contexto, el hijo biológico de ambos, un bebé de seis meses, perdió la vida por asfixia tras inhalar el humo concentrado en el ambiente.

Intento de linchamiento y derivación al penal de Sáenz Peña

Tras consumar los crímenes, el hombre intentó quitarse la vida colgándose de una soga en el frente del predio, donde fue encontrado por los primeros policías que llegaron a sofocar el siniestro.

La confirmación de las muertes provocó una inmediata reacción de los vecinos del barrio Matadero, quienes rodearon la vivienda armados con palos y piedras e intentaron linchar al sospechoso. Los efectivos policiales debieron montar un perímetro de contención urgente para proteger su integridad física y subirlo a una unidad de traslado sanitario.

Una vez estabilizado clínicamente, la Justicia dispuso su alojamiento formal en el Complejo Penitenciario N° II de Presidencia Roque Sáenz Peña. Allí permanecerá aislado y bajo vigilancia permanente mientras se esperan las conclusiones definitivas de las cinco autopsias y los peritajes de ADN sobre las armas y ropas secuestradas.