Alejo Ruíz Cobo, volante central de 20 años del club San Jorge, permanece internado en grave estado en el Hospital Escuela de Corrientes después de recibir un disparo a la salida de un boliche.
Un joven futbolista de 20 años fue baleado tras una pelea en un boliche: está grave
El joven futbolista, Alejo Ruíz Cobo, de 20 años, lucha por su vida tras recibir un disparo a la salida de un boliche luego de una pelea
El joven futbolista, que se desempeña en la Primera B de la Liga Correntina, pelea ahora por recuperarse de heridas que, según las primeras informaciones, le provocaron importantes daños en las vértebras y podrían comprometer su movilidad.
El episodio ocurrió durante el fin de semana en las inmediaciones del boliche Tampa, en la zona de Costanera Sur. Todo habría comenzado con una fuerte discusión entre un grupo de jóvenes, que rápidamente derivó en una pelea. Personal policial intervino y logró separar a los involucrados, pero la tensión no terminó allí.
Según trascendió, Alejo y un amigo decidieron retirarse del lugar. Antes de hacerlo, habrían recibido amenazas con un arma de fuego. Minutos después, cuando circulaban en moto por la esquina de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg, fueron sorprendidos por integrantes del mismo grupo.
En ese momento, uno de los agresores habría sacado un arma y disparado contra el futbolista.
El impacto dejó a Ruíz Cobo con lesiones de gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde los médicos trabajan para estabilizarlo y evaluar el alcance de las secuelas.
La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol local: familiares, amigos y allegados comenzaron a difundir cadenas de oración y mensajes de apoyo para acompañar su recuperación.
Mientras el club San Jorge espera novedades sobre la salud de uno de sus jugadores, la investigación avanza para reconstruir con precisión las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del disparo.
El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia y el uso de armas en conflictos entre jóvenes, que pueden transformar una discusión en una tragedia irreparable.
En pocas palabras
- Joven futbolista: Alejo Ruíz Cobo, de 20 años, se encuentra en grave estado tras recibir un disparo a la salida de un boliche.
- Incidente: el hecho ocurrió tras una pelea y una posterior discusión donde el joven fue agredido con arma de fuego.
- Investigación: la policía trabaja para reconstruir los hechos e identificar a los responsables del ataque.