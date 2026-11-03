Un joven futbolista de 20 años fue baleado tras una pelea en un boliche: está grave

Según trascendió, Alejo y un amigo decidieron retirarse del lugar. Antes de hacerlo, habrían recibido amenazas con un arma de fuego. Minutos después, cuando circulaban en moto por la esquina de la avenida Teniente Ibáñez y Gutenberg, fueron sorprendidos por integrantes del mismo grupo.

En ese momento, uno de los agresores habría sacado un arma y disparado contra el futbolista.

El impacto dejó a Ruíz Cobo con lesiones de gravedad. Fue trasladado de urgencia al Hospital Escuela, donde los médicos trabajan para estabilizarlo y evaluar el alcance de las secuelas.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente del fútbol local: familiares, amigos y allegados comenzaron a difundir cadenas de oración y mensajes de apoyo para acompañar su recuperación.

Mientras el club San Jorge espera novedades sobre la salud de uno de sus jugadores, la investigación avanza para reconstruir con precisión las circunstancias del ataque e identificar a los responsables del disparo.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia y el uso de armas en conflictos entre jóvenes, que pueden transformar una discusión en una tragedia irreparable.