Cómo fueron las últimas horas de la mujer hallada muerta y mordida por su perro pitbull

Sin embargo, 4 horas más tarde llegó la fatalidad. Daniel llegó a su casa cerca de las 15, y apenas abrió la puerta se encontró con su perro pitbull con el ocico lleno de sangre. Ese solo indicio lo hizo correr hacia el interior de la casa mientra llamaba a su madre.

Cuando el hijo de la víctima llegó a su casa, se encontró con su perro pitbull con sangre en la boca y alterado. Imagen ilustrativa.

Él la encontró tendida en el patio, boca abajo y con varias heridas. En el acto llamó a la Policía y los primeros en llegar fue personal de Luján.

A los pocos minutos llegó una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado cuyos médicos confirmaron lo peor: la mujer había muerto, aunque restaba confirmar si el deceso era por las mordidas que evidentemente había recibido del pitbull o si en cambio falleció antes de eso.

Las hipótesis de lo ocurrido con la mujer y el pitbull

Al parecer, Liliana Felisa Hernández tenía un fuerte golpe en la cabeza, lo que podría ser un indicio de que sufrió una descompensación que le provocó una caída en seco, y el por ende, golpeó su cabeza con el piso.

Creen que esa herida y el sangrado por la supuesta caída, habrían alterado al pitbull el cual habría reaccionado con mordidas a su dueña.

Tanto lo alteró, que incluso cuando llegó su dueño también habría intentado morderlo a él.

Ahora los mismos investigadores aguardan los resultados de la necropsia que se conocería en las próximas horas para confirmar la sucesión de hechos que terminaron con la vida de Hernández.

Qué pasa ahora con el Pitbull que atacó a la anciana

Según los datos que confirmó la Policía este martes, personal de Policía Rural llevó al perro pitbull a un refugio ubicado en calle Brandsen, de Luján, donde quedará aislado hasta que profesionales de Zoonosis de la municipalidad pueda hacerle una evaluación sanitaria.

Después de eso, y de acuerdo a los resultados, se evaluará si se lo deja a disposición de la familia o se lo reubica en una organización o fundación de animales.