Tragedia en una pileta de lona: quién es el hombre que encontraron muerto y cómo el fuerte olor lo delató

A simple vista, la Policía Científica no encontró golpes, cortes ni signos de que se hubiera defendido de un ataque. Por eso, la principal sospecha es que se metió al agua para refrescarse, sufrió algún problema de salud y terminó ahogándose, aunque la Justicia espera la autopsia para descartar cualquier otra posibilidad.

Tragedia en San Juan: quién era el hombre que encontraron sin vida

Poco después de las primeras averiguaciones en la zona tras el hallazgo, fuentes judiciales confirmaron que el hombre fallecido se llamaba Raúl Jalife, de 64 años.

Jalife era un chacarero conocido del lugar y vivía completamente solo en la propiedad. Por ese motivo, y al tratarse de una zona de campo bastante apartada, nadie se había dado cuenta de que hacía días que no se lo veía por los alrededores.

Además, los vecinos y allegados contaron a los investigadores que el hombre venía con problemas de salud: solía sufrir desmayos repentinos y casi no tenía fuerza ni movimiento en uno de sus hombros, un dato clave que hace pensar que no pudo salir de la pileta si se sintió mal.

Tragedia en San Juan: el fuerte olor, la sorpresa del trabajador

Todo se descubrió alrededor de las 20, cuando un jornalero de apellido Font llegó a la finca con la idea de abrir las compuertas para regar, como hacía habitualmente.

Apenas entró a la propiedad, el trabajador sintió un olor muy fuerte y desagradable que le llamó la atención. Decidió caminar hacia la parte trasera de la casa para ver qué pasaba y fue ahí donde vio al hombre inmóvil en la pileta. De inmediato llamó al 911 para pedir ayuda.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi al frente.

Por orden judicial, la casa quedó cerrada con custodia policial y el cuerpo fue llevado a la morgue para hacerle la autopsia, que terminará de aclarar si Jalife murió ahogado tras descompensarse o por alguna otra causa natural.