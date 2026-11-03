El lunes por la noche se produjo un hallazgo escalofriante y que sacudió la tranquilidad de la zona rural de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, San Juan. La tragedia se conoció pasadas las 20 en una finca, cuando una persona que fue a trabajar al lugar, se encontró con el cuerpo sin vida.
Tragedia en una pileta de lona: quién es el hombre que encontraron muerto y cómo el fuerte olor lo delató
Un trabajador sintió un fuerte olor y descubrió el cuerpo de un hombre de 64 años, flotando en una pileta de lona. La tragedia conmocionó a todos
Al lugar de la tragedia llegaron policías de la Comisaría 32ª y peritos de la Justicia. En el lugar confirmaron que el hombre estaba flotando boca abajo dentro de una pileta de lona que tenía apenas unos 50 centímetros de agua.
Por cómo estaba el cuerpo, los investigadores calcularon que llevaba ya varios días fallecido.
A simple vista, la Policía Científica no encontró golpes, cortes ni signos de que se hubiera defendido de un ataque. Por eso, la principal sospecha es que se metió al agua para refrescarse, sufrió algún problema de salud y terminó ahogándose, aunque la Justicia espera la autopsia para descartar cualquier otra posibilidad.
Tragedia en San Juan: quién era el hombre que encontraron sin vida
Poco después de las primeras averiguaciones en la zona tras el hallazgo, fuentes judiciales confirmaron que el hombre fallecido se llamaba Raúl Jalife, de 64 años.
Jalife era un chacarero conocido del lugar y vivía completamente solo en la propiedad. Por ese motivo, y al tratarse de una zona de campo bastante apartada, nadie se había dado cuenta de que hacía días que no se lo veía por los alrededores.
Además, los vecinos y allegados contaron a los investigadores que el hombre venía con problemas de salud: solía sufrir desmayos repentinos y casi no tenía fuerza ni movimiento en uno de sus hombros, un dato clave que hace pensar que no pudo salir de la pileta si se sintió mal.
Tragedia en San Juan: el fuerte olor, la sorpresa del trabajador
Todo se descubrió alrededor de las 20, cuando un jornalero de apellido Font llegó a la finca con la idea de abrir las compuertas para regar, como hacía habitualmente.
Apenas entró a la propiedad, el trabajador sintió un olor muy fuerte y desagradable que le llamó la atención. Decidió caminar hacia la parte trasera de la casa para ver qué pasaba y fue ahí donde vio al hombre inmóvil en la pileta. De inmediato llamó al 911 para pedir ayuda.
La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, con el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi al frente.
Por orden judicial, la casa quedó cerrada con custodia policial y el cuerpo fue llevado a la morgue para hacerle la autopsia, que terminará de aclarar si Jalife murió ahogado tras descompensarse o por alguna otra causa natural.
En pocas palabras
- Hallazgo macabro: Hallaron el cuerpo de Raúl Jalife flotando en una pileta de lona en San Juan.
- Sospechas iniciales: Se cree que el hombre, de 64 años, se descompensó y se ahogó al refrescarse.
- Detalles del suceso: Un trabajador rural sintió un fuerte olor y descubrió el cuerpo, dando aviso a las autoridades.