Una presunta red de defraudación financiera e inmobiliaria sacude al mundo del fútbol argentino. Al menos once damnificados, entre ellos siete futbolistas y deportistas, denunciaron ante la Justicia penal haber sido víctimas de una estafa millonaria con propiedades en Estados Unidos. El esquema ofrecía la compra, remodelación y posterior alquiler de viviendas en la ciudad de Baltimore, Maryland, con la promesa de obtener ganancias netas de entre el 10% y el 11% anual en dólares. Sin embargo, las casas nunca se terminaron, muchas están en ruinas o usurpadas y acumulan deudas imposibles de pagar.
Quiénes son los futbolistas argentinos estafados con propiedades en Estados Unidos: cuánta plata había invertido cada uno
Cómo funcionaba el esquema de presuntas estafas que investiga la Justicia y en el que cayeron varios futbolistas argentinos
La maniobra fue denunciada formalmente ante la UFI N° 3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, bajo los cargos de estafa inmobiliaria y asociación ilícita. Los acusados son cuatro empresarios vinculados al rubro de bienes raíces que operaban entre la capital bonaerense y territorio estadounidense, junto a la esposa de uno de ellos y un sobrino que oficiaba como contador del grupo.
Uno por uno: los futbolistas afectados y las cifras en dólares
Las operaciones se canalizaron a través de Emiliano Galletti, hermano del exfutbolista Luciano Galletti, quien tras realizar una inversión inicial exitosa en 2021 comenzó a acercar a colegas y allegados al negocio. Confiados en la estructura y en las reuniones que los organizadores montaban en hoteles de lujo de Puerto Madero y La Plata, los deportistas realizaron desembolsos en efectivo que, en conjunto, superan los US$ 2.125.000:
- Facundo Fraga: Fue el mayor aportante del grupo, con una inversión total de US$ 720.000.
- Leonardo Jara: El actual defensor y exjugador de Boca y Estudiantes de La Plata desembolsó US$ 520.000.
- Ezequiel Cerutti: El delantero ex San Lorenzo aportó US$ 320.000 para el esquema inmobiliario.
- Lucas Ariel "Tití" Rodríguez: El mediocampista destinó unos US$ 180.000 para la adquisición de tres viviendas.
- Gonzalo Maroni: El volante ofensivo concretó colocaciones de capital por US$ 170.000.
- Alejandro Gastón Mena: Desembolsó una suma de US$ 110.000 en el proyecto.
- Juan Francisco Brunetta: El mediocampista ofensivo entregó US$ 105.000.
A este grupo se suma el propio Galletti, quien además de actuar como nexo invirtió US$ 79.000 propios destinados a la reforma de un inmueble que tampoco se completó según lo acordado.
El anzuelo del “llave en mano” y los viajes de confianza
La captación de los ahorros operaba mediante la firma FPBC LLC, encabezada por un operador identificado en el expediente como F. P. y sus socios comerciales. La propuesta seducía a los jugadores porque prometía encargarse de todo el circuito: comprar las casas en zonas populares de Baltimore (muchas de ellas sobre la calle Lemmon Street), contratar mano de obra para remodelarlas y ponerlas en alquiler para transferir la renta en moneda extranjera.
Para afianzar el vínculo, los acusados organizaban cenas en restaurantes exclusivos, invitaban a los inversores a sus domicilios particulares y montaron viajes a Baltimore para exhibirles supuestas propiedades terminadas y oficinas corporativas. El hecho de que gran parte del personal contratado fuera de origen latino reforzó un clima de cercanía y seguridad que terminó acelerando la entrega del dinero en mano.
Viviendas en ruinas, usurpadas y en proceso de remate
El engaño quedó al descubierto cuando varios de los compradores comenzaron a averiguar por sus propios medios el estado legal y físico de los inmuebles. El panorama era desolador:
- Casas inexistentes o sin transferir: Varias unidades jamás fueron escrituradas a nombre de los deportistas y continúan bajo la titularidad de sociedades pantalla.
- Abandono y deterioro estructural: Gran parte de las construcciones se encuentran en estado de ruina total, inhabitables o directamente ocupadas por terceros.
- Pasivos tributarios y multas: Los inmuebles arrastran deudas millonarias de impuestos locales, sanciones del municipio por infracciones al código de edificación, faltas ambientales y cortes de servicios de agua y luz.
- Trabas registrales: Muchas casas ni siquiera contaban con la subdivisión legal necesaria para ser comercializadas en forma independiente.
Ante este escenario, el abogado patrocinante de los denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, solicitó informes a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la realización de pericias contables sobre los recibos firmados y la inhibición de bienes de los responsables. La fiscalía platense ya inició la ronda de declaraciones testimoniales a fin de reconstruir el circuito del dinero y determinar las responsabilidades penales de cada integrante de la sociedad.
En pocas palabras
- Estafa millonaria: Siete futbolistas argentinos denunciaron una defraudación con propiedades en Baltimore, EE.UU.
- Esquema de inversión: Se prometía una ganancia anual del 10% al 11% en dólares con compra, remodelación y alquiler de viviendas.
- Denuncia judicial: La causa investiga estafa inmobiliaria y asociación ilícita, con fondos que superan los US$ 2.125.000.