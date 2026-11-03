Quiénes son los futbolistas argentinos estafados con propiedades en Estados Unidos: cuánta plata había invertido cada uno

Facundo Fraga: Fue el mayor aportante del grupo, con una inversión total de US$ 720.000 .

Fue el mayor aportante del grupo, con una inversión total de . Leonardo Jara: El actual defensor y exjugador de Boca y Estudiantes de La Plata desembolsó US$ 520.000 .

El actual defensor y exjugador de Boca y Estudiantes de La Plata desembolsó . Ezequiel Cerutti: El delantero ex San Lorenzo aportó US$ 320.000 para el esquema inmobiliario.

El delantero ex San Lorenzo aportó para el esquema inmobiliario. Lucas Ariel "Tití" Rodríguez: El mediocampista destinó unos US$ 180.000 para la adquisición de tres viviendas.

El mediocampista destinó unos para la adquisición de tres viviendas. Gonzalo Maroni: El volante ofensivo concretó colocaciones de capital por US$ 170.000 .

El volante ofensivo concretó colocaciones de capital por . Alejandro Gastón Mena: Desembolsó una suma de US$ 110.000 en el proyecto.

Desembolsó una suma de en el proyecto. Juan Francisco Brunetta: El mediocampista ofensivo entregó US$ 105.000.

A este grupo se suma el propio Galletti, quien además de actuar como nexo invirtió US$ 79.000 propios destinados a la reforma de un inmueble que tampoco se completó según lo acordado.

Siete futbolistas argentinos denunciaron haber sido estafados con la compra de propiedades en Baltimore, Estados Unidos

El anzuelo del “llave en mano” y los viajes de confianza

La captación de los ahorros operaba mediante la firma FPBC LLC, encabezada por un operador identificado en el expediente como F. P. y sus socios comerciales. La propuesta seducía a los jugadores porque prometía encargarse de todo el circuito: comprar las casas en zonas populares de Baltimore (muchas de ellas sobre la calle Lemmon Street), contratar mano de obra para remodelarlas y ponerlas en alquiler para transferir la renta en moneda extranjera.

Para afianzar el vínculo, los acusados organizaban cenas en restaurantes exclusivos, invitaban a los inversores a sus domicilios particulares y montaron viajes a Baltimore para exhibirles supuestas propiedades terminadas y oficinas corporativas. El hecho de que gran parte del personal contratado fuera de origen latino reforzó un clima de cercanía y seguridad que terminó acelerando la entrega del dinero en mano.

Siete futbolistas argentinos denunciaron haber sido estafados con la compra de propiedades en Baltimore, Estados Unidos

Viviendas en ruinas, usurpadas y en proceso de remate

El engaño quedó al descubierto cuando varios de los compradores comenzaron a averiguar por sus propios medios el estado legal y físico de los inmuebles. El panorama era desolador:

Casas inexistentes o sin transferir: Varias unidades jamás fueron escrituradas a nombre de los deportistas y continúan bajo la titularidad de sociedades pantalla.

Varias unidades jamás fueron escrituradas a nombre de los deportistas y continúan bajo la titularidad de sociedades pantalla. Abandono y deterioro estructural: Gran parte de las construcciones se encuentran en estado de ruina total, inhabitables o directamente ocupadas por terceros.

Gran parte de las construcciones se encuentran en estado de ruina total, inhabitables o directamente ocupadas por terceros. Pasivos tributarios y multas: Los inmuebles arrastran deudas millonarias de impuestos locales , sanciones del municipio por infracciones al código de edificación, faltas ambientales y cortes de servicios de agua y luz.

Los inmuebles arrastran , sanciones del municipio por infracciones al código de edificación, faltas ambientales y cortes de servicios de agua y luz. Trabas registrales: Muchas casas ni siquiera contaban con la subdivisión legal necesaria para ser comercializadas en forma independiente.

Ante este escenario, el abogado patrocinante de los denunciantes, Ignacio Fernández Camillo, solicitó informes a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, la realización de pericias contables sobre los recibos firmados y la inhibición de bienes de los responsables. La fiscalía platense ya inició la ronda de declaraciones testimoniales a fin de reconstruir el circuito del dinero y determinar las responsabilidades penales de cada integrante de la sociedad.