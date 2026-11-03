Dos ex jugadores y figuras de Godoy Cruz denunciaron haber sido estafados con más de 600.000 dólares

Leonardo Jara: El polifuncional defensor —quien vistió la camiseta bodeguera y tuvo destacados ciclos en Estudiantes y Boca— fue uno de los inversores más golpeados de toda la nómina, con desembolsos personales por un total de US$ 520.000 .

El polifuncional defensor —quien vistió la camiseta bodeguera y tuvo destacados ciclos en Estudiantes y Boca— fue uno de los inversores más golpeados de toda la nómina, con desembolsos personales por un total de . Juan Brunetta: El talentoso mediocampista ofensivo, de brillante campaña en el Tomba antes de emigrar al fútbol internacional, aportó US$ 105.000 bajo el mismo esquema de compra y puesta en valor.

En conjunto, los dos futbolistas perdieron US$ 625.000, sumas que fueron entregadas en mano y en billetes estadounidenses bajo el convencimiento de que estaban adquiriendo inmuebles registrados a su nombre y listos para salir al mercado de alquileres.

El señuelo del negocio "llave en mano" en Baltimore

La operatoria seducía por su aparente solidez y comodidad. Los impulsores del proyecto, liderados por un empresario de iniciales F. P. y sus colaboradores con sede operativa en La Plata, ofrecían un modelo denominado "llave en mano". La propuesta consistía en adquirir propiedades a bajo costo en vecindarios populares de Baltimore, reacondicionarlas mediante cuadrillas propias y ocuparlas de inmediato con inquilinos para garantizar una renta fija anual de entre el 10% y el 11% en dólares.

Para ganarse la confianza de los futbolistas, el grupo montaba reuniones en hoteles cinco estrellas de Puerto Madero y La Plata, organizaba visitas guiadas por Maryland con choferes y oficinas a la vista, y apelaba a la cercanía de intermediarios con llegada al ambiente deportivo, entre ellos Emiliano Galletti, hermano del exdelantero Luciano Galletti. Toda esa puesta en escena generó un halo de solvencia que aceleró las colocaciones de dinero sin sospechas iniciales.

Casas destruidas, deudas impositivas y reclamo penal

La ilusión de las rentas mensuales se desplomó cuando los deportistas intentaron corroborar el destino final de sus fondos. Lejos de las casas recién pintadas que les mostraban en fotografías, las viviendas asignadas —muchas emplazadas sobre la deteriorada calle Lemmon Street de Baltimore— presentaban un cuadro crítico:

Inmuebles en ruinas: Muchas de las propiedades estaban inhabitables, con serias fallas estructurales o directamente usurpadas por terceros.

Muchas de las propiedades estaban inhabitables, con serias fallas estructurales o directamente usurpadas por terceros. Sin permisos ni papeles: Varias construcciones carecían de permisos de obra municipal o no contaban con la subdivisión registral obligatoria para poder transferir la titularidad de forma legal.

Varias construcciones carecían de permisos de obra municipal o no contaban con la subdivisión registral obligatoria para poder transferir la titularidad de forma legal. Pasivos imposibles de levantar: Se detectaron deudas millonarias por tasas comunales , infracciones al código de edificación y cortes de servicios esenciales de agua y electricidad.

Se detectaron , infracciones al código de edificación y cortes de servicios esenciales de agua y electricidad. Títulos retenidos: En varios casos, las casas continuaban inscriptas a nombre de la firma administradora o de sociedades fantasmas, sin haber sido traspasadas a los compradores.

Frente a la gravedad de los hechos, la fiscalía platense ya inició la recolección de pruebas contables, solicitó informes societarios cruzados a los Estados Unidos y comenzó con la ronda de testimoniales para determinar el destino final de los millones de dólares desviados.